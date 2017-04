«No es nuestro plan, pero su aprobación es positiva para el casco histórico»

El Plan Especial de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico de Avilés será votado esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento. Entre los votos favorables con los que contará se encuentran los del Partido Popular. Lo confirmaba ayer Constantino Álvarez, concejal de los populares: «No es nuestro plan, pero consideramos positiva su aprobación, que salga adelante».

En el grupo popular indican que han actuado «desde la responsabilidad». «Lamentamos el retraso, porque algunas actuaciones ya se podían estar desarrollando», aseguraba Álvarez, que se congratuló de que el Gobierno municipal «optase por lo realista, y no por otras cuestiones poco desarrolladas que llevaban las de perder».

Resaltan los populares la «importancia» de que la nueva redacción del plan que hoy se someterá al pleno «cuente con los informes favorables de Patrimonio y Cultura». «Y no como antes -recordaba Álvarez-, que se hacían por silencio administrativo». Asimismo, ha motivado su voto favorable la seguridad jurídica que han «constatado», pues según resalta el concejal, «los informes garantizan que no se conculca ningún derecho». No obstante, creen que el plan se «queda corto». «Se podía haber sido más ambicioso con Galiana y su entorno», señalaba el también concejal popular Francisco Zarracina. A su vez, resaltaba la importancia, «y la ilusión que genera entre los avilesinos el sacar a la luz de una vez» el lienzo de la muralla medieval que aún queda en pie. Por su parte, Alfonso Araujo, candidato a presidir el PP en Avilés, justificó el voto: «Nuestra hoja de ruta marca llegar a la alcaldía en 2019. Para conseguirlo, tenemos que ser una oposición seria y constructiva».

Posición de Somos

Tras votar el lunes de forma negativa al plan en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, finalmente, en el Pleno de hoy la posición del grupo de Somos será la de la abstención. Así lo argumentaba su portavoz, David Salcines: «Hasta ahora estábamos en contra, pero ha sido un proceso largo, y las alegaciones que Somos presentó se han aceptado ahora por Patrimonio. Hemos conseguido que se generase un debate extenso, con grandes propuestas, con las aportaciones de la sociedad civil».

Salcines se mostró «extrañado» por que «ningún grupo municipal más haya presentado alegaciones». Y añadió: «No es nuestro plan, y hay elementos que no compartimos, como la renuncia al 10% de suelo público, o que podría haber más oxigenación en la zona de la muralla. Pero vamos a cambiar y abstenernos».