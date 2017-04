Rodrigo Cuevas: «Poner freno a la transmisión oral popular es muy peligroso»

Hablar de Rodrigo Cuevas es hablar de una mezcla de innovación y tradición a partes iguales. El polifacético artista ovetense hizo ayer un parón en su apretada agenda de actuaciones para participar en la clausura del ciclo universitario 'Overtherainbow: Lo gay en la música popular' en el Centro de Servicios Universitarios, donde además de entretener a los presentes sacando su faceta más de 'showman', dio algunas pinceladas sobre su experiencia con este sector cultural que ha conseguido revitalizar con su particular estilo musical.

«Si algo caracteriza por antonomasia a la música popular es su carácter autogestionable, nunca ha necesitado de grandes medios para reproducirse», destacaba Cuevas. Precisamente tras su primer contacto con lo 'popular', que se produjo en la famosa Casa Okupa Makabra de Barcelona, donde según relata el propio implicado «aprendí la importancia de la autogestión y de saber solucionar los problemas diarios sin contar en ningún caso con la ayuda de la administración».

Pero los inicios de su trayectoria como artista no distan mucho del patrón tradicional. «Ya de pequeño me pedí un teclado por Navidades y como vi que me gustaba mucho proseguí mi formación en el grado elemental y medio de piano», recordaba. Pronto empezó a interesarse por otros instrumentos, entre ellos la gaita, e incluso ingresó en una banda de música junto a la que realizó varias actuaciones por su Oviedo natal. «Ahí me di cuenta de lo que no quería ser», bromeaba ayer Cuevas ante el auditorio de la Universidad. No obstante, gracias a esta breve etapa fue tomando consciencia de que en un futuro podría vivir de la música sin la necesidad de seguir las pautas marcadas por la educación reglada.

Y vaya si lo hizo. El ovetense se ha constituido como una de las figuras de referencia del panorama musical regional, pero también como el representante de la 'asturianía' de cara al resto del país. Gracias a la viralización de algunos de sus trabajos en la web, el público español ha podido conocer algunos elementos de la tradición asturiana a través de sus curiosas 'performances', en la que según han definido algunos críticos conviven lo rural y lo electrónico.

Cuevas insistía durante su conferencia en la necesidad de conservar esta cultura rural tan rica en costumbres. «Actualmente hay una brecha generacional terrible que además se basa en el desprecio a los miembros de otras generaciones distintas a la propia», comentaba para apuntar seguidamente que «es un problema de carácter urbano, porque en el mundo rural esto es muy distinto». El artista hacía esta apreciación para señalar lo peligroso de esta situación de cara a la transmisión cultural. «No podemos frenar la transmisión oral popular y dejarlo todo en manos de los testimonios escritos, firmados por las élites y los 'mass media'», advirtió.

Asimismo y en relación a la temática a estudiar durante este ciclo universitario, invitó a los presentes a dejar de lado los prejuicios y estereotipos asociados a la identidad de género y a la orientación sexual. La intervención de Rodrigo Cuevas ayer fue el preludio perfecto a su participación en el II Festival de Cine LGBTIQ. Como ayer, el artista también clausurará el evento, pero en esta ocasión endosando sus originales atuendos estilísticos para protagonizar una actuación que promete no dejar indiferente a nadie. 'El mundo por montera', show que combina la tradición, el humor, la música, lo urbano y lo rural, llegará al Centro Niemeyer el 6 de mayo a las 22.30 horas para poner fin a una semana de intensa actividad.