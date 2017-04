Teatro con denominación asturiana

La Historia está plagada de personajes que, por un motivo u otro, no han adquirido la dimensión ni la popularidad de otros pese a la magnitud de sus actos o la cercanía de sus raíces con un determinado territorio. Esta descripción se ajusta a la perfección al caso del asturiano Ángel Gutiérrez, maestro de teatro natural de Pintueles que fue uno de los tantos 'niños de guerra' emigrados a Rusia. La periodista zaragozana Anaís Berdié se topó con él de forma indirecta y accidental en dos ocasiones y su historia le sorprendió tanto que decidió hacer de ella un documental; el resultado se estrenará en Asturias mañana viernes a las 20 horas en el Centro Niemeyer.

«Un día asistí al teatro y hablaron de él, pero como no había oído nunca nada acerca suya, no le di mayor importancia», comenta la directora de 'El último maestro ruso'. La casualidad llamó por segunda vez a la puerta de Berdié tiempo después, cuando el nombre de Ángel Gutiérrez volvió a sonar en la boca de unos intérpretes en el transcurso de una función. «Comencé a documentarme y le pedí una entrevista, porque en ese momento me dedicaba a hacer perfiles en una revista y me llamó mucho la atención», prosigue la periodista.

Pero pronto fue consciente de que Gutiérrez merecía mucho más que una página impresa. «Fue alucinante, me dejó acompañarle en una de las etapas más duras para él, cuando les desalojaron de su local de ensayos en Madrid», explica. «Creo que su situación sirve de metáfora para ilustrar estado de la cultura en nuestro país, porque resulta llamativo que una figura tan importante sea una desconocida para el gran público», asegura Anaís Berdié.

El discurso de 'El último maestro ruso' se estructura a través del análisis del personaje y de su vida con testimonios en primera persona, pero también con los de importantes actores formados por Gutiérrez mediante el método Stanislavski, como Eduardo Noriega o el luanquín Javier Gutiérrez.

Las entradas para asistir a la proyección de 'El último maestro ruso' están a la venta a cinco euros -tres para los socios del Club Cultura que adquieran sus entradas hasta hoy- y se pueden adquirir en los canales habituales de venta del Niemeyer.