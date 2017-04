El director general de Trabajo asegura que Arcelor, pese al accidente, es «puntera» en prevención

La ausencia del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, fue una de las más notables hoy en el simulacro que tuvo lugar en la factoría de ArcelorMittal en Avilés con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud, que se celebró cuatro jornadas después de la nube tóxica que tuvo lugar en la planta y que afectó al centro de la ciudad, causando problemas respiratorios a los vecinos. En su lugar acudió el director general de Trabajo, Antonio González, que explicó que su cargo depende del consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, por lo que desconoce la agenda de Martínez, aunque le constaba, recalcó, que estaba interesado en ir a la cita.

Sobre los 19 expedientes sancionadores que la consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, aseguró haber abierto a ArcelorMittal desde 2015, González eludió hablar porque no tienen que ver con su departamento. Sin embargo, admitió que sí que se han iniciado procesos de sanción relacionados con el área de trabajo en los últimos años contra la multinacional siderúrgica, pero apuntó: «que una empresa de ese tamaño no los tenga es prácticamente imposible». No obstante, destacó que Arcelor, «tanto en materia laboral como de prevención, es puntera».

Por su parte, el responsable de Seguridad Industrial de ArcelorMittal, Fernando Rey, insistió en las justificaciones que la empresa dio sobre la nube tóxica del lunes y reiteró que todo se debió a «un accidente puramente mecánico». González recordó la diligencia con la que se actuó desde la factoría, cuyos responsables transmitieron de forma rápida al 112 la información de lo que estaba ocurriendo. Una eficacia, dijo, que había sido agradecida por los servicios de Emergencia. En este contexto, añadió que es la primera vez en 32 años que sucede un problema de este tipo en las instalaciones de la siderúrgica de Avilés.

Respecto a la activación del Plan de Emergencia Exterior de Asturas (PLAQUIMPA) por riesgo químico que pidió IU, Rey concluyó que, en su opinión, no es necesario, ni ahora, ni antes.