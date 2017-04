The Handsome Family actúa el jueves en el Palacio Valdés

El ciclo de conciertos en el Teatro Palacio Valdés, organizados por el Ayuntamiento de Avilés, continúa el jueves, 4 de mayo, con la actuación de la banda The Handsome Family, que aprovechará su visita a la ciudad para presentar su último trabajo 'Unseen'.

El grupo, que se hizo conocido mundialmente por interpretar la canción principal de la serie 'True Detective', ha elegido un repertorio amplio de temas para este concierto en el que el folk y las historias surrealistas serán los protagonistas de la velada. La banda formada por el matrimonio Brett y Rennie Sparks iniciará el concierto a las 21 horas y en él repasarán también temas de sus anteriores trabajos discográficos.

Sus canciones mezclan el espíritu de los Apalaches, el psych-rock y las melodías inspiradas en Tin Pan Alley, todas ellas creadas por ellos mismos. The Handsome Family comenzó a recorrer los escenarios de los diferentes países hace veinte años y desde entonces han conseguido encandilar al público pero también a figuras destacadas del panorama musical como puede ser Ringo Starr. Además, han sido versionados por Jeff Tweedy, Cerys Matthews, Christy Moore y Andrew Bird.

Con nueve discos publicados a sus espadas, esta banda de Nuevo México saltó a la fama internacional con el tema 'Far from any Road', utilizado en la banda sonora de 'True Detective', que se emite en gran cantidad de países.

Las entradas para asistir a la actuación de The Handsome Family ya están a la venta y se pueden adquirir por un precio de doce euros de manera anticipada y por quince si se compran en taquilla. El Ayuntamiento ha puesto a la venta los pases en la Casa Municipal de Cultura, en el propio Teatro Palacio Valdés, además de en www.entradas.liberbank.es, en el 902 106 601 y cajeros Liberbank. La apertura de puertas del teatro será a partir de las 20.30 horas.

Este ciclo de conciertos y el de la Factoría Cultural nacieron con el objetivo de ofrecer al público grupos y estilos no habituales en la programación musical.