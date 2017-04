«Madonna fue la plataforma perfecta para dar a conocer la cultura gay»

Aunque su marcado acento americano le delata, Jose Xtravaganza no olvida sus raíces dominicanas, lo que demuestra comunicándose en un perfecto español. 'Born and raised' en Nueva York, el bailarín y coreógrafo saboreó la fama con apenas dieciocho años tras convertirse en uno de los bailarines de Madonna en su famosa gira de 1990, 'Blonde Ambition World Tour'. Además, es el artífice junto a Luis Camacho de la coreografía de uno de los videoclips más conocidos de la artista, 'Vogue'. Ahora el coreógrafo llega a Avilés para participar en el II Festival de Cine LGBTIQ, donde se proyectará 'Strike a pose', documental que narra su vida y la de los otros cinco bailarines que acompañaron a la 'ambición rubia'.

¿Cómo reaccionó cuando supo que alguien quería retratar su vida en la gran pantalla?

Al principio me dio un poco de miedo, porque habían pasado muchísimos años de aquello y casi no habíamos mantenido el contacto entre nosotros. Tampoco pensaba que mostrar nuestras inquietudes y logros podría interesar a alguien. Pero cuando me reuní con la directora, Ester Gould, enseguida supe que tenía que participar. Me hizo sentir muy cómodo y me prometió que la historia no iba a tratar sobre Madonna, sino sobre nosotros.

«Ella lo hizo genial porque no se apropió de nada, sino que se sumergió en nuestros espacios»

¿Qué querían transmitir al público con esta película?

Sobre todo que viesen historias reales, humanas. También quisimos que se viera representada la comunidad gay, que tanto nos apoyó. A veces, cuando hablamos de la 'farándula' o de grandes artistas de la talla de Madonna la gente olvida que detrás hay historias de seres humanos, tanto buenas como malas.

Antes de comenzar, ¿pensaban que 'Blonde Ambition World Tour' tendría tanta repercusión en la comunidad gay?

¡Nunca! Fue un impacto enorme en una época donde no había redes sociales, especialmente en la comunidad gay pero también en la cultura pop. Me emociona muchísimo que la gente lo siga recordando con tanto cariño.

También visibilizaron otros colectivos como los latinos.

¡Sí! Mis raíces son latinas, de la República Dominicana, y para mí fue muy importante sentir todo ese apoyo por parte de mi comunidad en aquel momento porque ser gay no estaba tan aceptado. Ellos me respaldaban no sólo por eso, sino también por ser un talento latino.

¿Qué cree que supuso la figura de Madonna en todo esto? ¿Sin ella hubiese sido posible esta visibilización?

Sin duda hacía falta una artista como ella para mostrar y dar difusión ante todo el mundo la cultura gay, fue la plataforma perfecta. El estilo 'voguing', por ejemplo, ya existía mucho antes de este 'boom' en la década de los sesenta y setenta, pero sin Madonna, ¿dónde hubiese encontrado la difusión que tiene ahora? Si no hubiese sido por ella, yo creo que ahora nadie conocería esta técnica.

Ella es todo un icono aún a día de hoy en la comunidad gay.

Sobre todo por su implicación activa. Ella nunca se apropió de ninguno de los símbolos ni utilizó nada que hubiese leído en un libro, sino que se sumergió de lleno en la comunidad gay y allí buscó hasta encontrarnos a nosotros, los seis bailarines que compusimos su grupo de baile que a su vez éramos representantes de este colectivo. A mí en concreto me encontró en una discoteca de ambiente, donde pasaba todo el tiempo en mi juventud (risas).

Ahora es coreógrafo de la serie de Netflix 'The Get Down'. Parece que cada vez hay más productos culturales que intentan retratar a las minorías.

Sí. Además ahora internet abre muchas puertas y da la oportunidad de compartir el talento de los artistas y sus proyectos más novedosos.