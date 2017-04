«Pagar con el móvil es una ventaja»

La necesidad de pagar por estacionar el coche en la vía pública, en las zonas delimitadas con los colores azul, naranja y verde, no es algo que termine de agradar a los vecinos de Avilés. Resignados a aceptarlo, todos los sistemas que faciliten su utilización son bienvenidos. Es el caso de la nueva aplicación para hacerlo de forma telemática, una reclamación de los usuarios, que se había puesto en marcha en otras ciudades españolas y que por fin está disponible en la zona azul de la villa, gracias a la aplicación Telpark. Como dice Francisco González, que se desplaza desde Luanco hasta Avilés, «todo lo que sea facilitar el pago es una muy buena noticia».

Buena parte de los parquímetros ya tenían ayer en los laterales una pegatina informativa en la que se explicaba la existencia de la aplicación y una guía básica de utilización. No obstante, y debido a su reciente puesta en marcha (el pasado fin de semana, y la información en los postes comenzó a colocarse anteayer), no era de conocimiento generalizado. Muchos de los ciudadanos consultados respondían de la misma manera: «No lo sabía hasta hoy -por ayer-, que me enteré por LA VOZ DE AVILÉS». De tal forma, reclamaban «una mayor visibilidad» de los carteles informativos, con la finalidad de multiplicar su efecto reclamo. Algunos ni siquiera se habían fijado en la novedad expuesta en los parquímetros. «Ahora que lo comentas, sí lo veo», decía una conductora.

Los usuarios resaltan la importancia de conseguir una herramienta que les facilite no solo el pago, sino la posibilidad de aumentar el tiempo de uso sin tener que regresar hasta el parquímetro. O como lo ve Luis Jesús Hernández, que va desde Versalles hasta el centro, «cuando no tienes dinero en metálico, es mucho más cómodo». Él confiesa que lo utilizará, y que seguramente lo hará «con asiduidad».

No obstante, cree que puede ser «complicado» su uso «para la gente mayor». Para las personas menos acostumbradas a utilizar los 'smartphones', o que directamente no los usan, seguirá funcionando el parquímetro como siempre. Así, en la misma línea se sitúa Mari Carmen Reyes, que también coge a veces el coche para ir desde la avenida Gutiérrez Herrero hasta el núcleo de la villa. Ella confiesa que no le gusta la zona azul. «Vaya por delante que parece que tenemos que pagar por todo. Es un adelanto -asume-, pero yo estoy con las personas mayores, para la que será complicado acostumbrarse. Sé que hay que avanzar, pero no la utilizaré».

Aquellos usuarios que por su actividad necesitan del coche para acercarse a las zonas de estacionamiento regulado (la ORA), como el caso de Eugenio Serrano, que va y viene entre Avilés y Oviedo en su furgoneta, la aplicación puede suponerles un «ahorro de tiempo». Él desconocía la existencia de la aplicación en la zona azul avilesina, y asegura que la descargará de inmediato, pues le facilitará «no tener que volver a sacar otro cuando se acaba el tiempo» y ni con toda la prisa llegaría a renovarlo.

Todo ventajas

José Murias Iglesias llegaba ayer hasta el Parque del Muelle desde la avenida de Lugo, y utiliza la zona azul «habitualmente», aunque admite que prefiere buscar sitio en el que no haya que pagar. «Creo que casi todo son ventajas», dice, tras hacer el descubrimiento de la aplicación. «Me parece muy bien su utilización, nos da más comodidad, y es todo más rápido», explica.

La aplicación permite pagar en zonas azules, no solo de Avilés, sino de otras partes de España. También en aparcamientos, como los de las estaciones de Renfe. Asimismo, desde el móvil se pueden abonar las sanciones por las infracciones relacionadas con la ORA. Un servicio que pone Avilés al nivel de las grandes ciudades de España.