El Pleno reclama al Principado que asuma el ciclo de 0 a 3 años

El conflicto de las educadoras de las tres escuelas públicas de educación de 0-3 años fue ayer el gran protagonista del pleno de abril, alargándose durante dos horas y veinte minutos de las cinco horas y 45 minutos que duró toda la sesión. La principal conclusión es que todos los partidos coincidieron en que el problema de fondo es responsabilidad del Principado, ya que se trata de una competencia que no corresponde al Ayuntamiento y donde la administración autonómica incumple su compromiso de financiar la totalidad del gasto. La moción aprobada por unanimidad insiste en se punto.

A partir de ahí llegaron las diferencias entre los grupos. La oposición reclamó al gobierno una mayor presión política hacia el ejecutivo regional mientras que el PSOE invitaba a todos los grupos a llevar este tema a la Junta General del Principado y defender esas mismas posiciones, al tiempo que exhibía sus gestiones y la concejala de Educación, Yolanda Alonso, no dudaba en recriminar la actitud del consejero de Educación, Genaro Alonso.

También hubo discrepancias en otro de los temas como la inclusión de los trabajadoras afectadas en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Somos, IU y Ganemos lo veían claro, PP y Ciudadanos expresaron sus dudas y el PSOE lo rechazaba, pero se abstuvo para facilitar que los técnicos elaboren un informe sobre el tema y regrese al debate posteriormente. Sobre la mesa quedó una enmienda 'in voce' que planteaba que los gastos de personal de las trabajadores fuesen asumido por el Ayuntamiento hasta que el Principado no se encargase de ello. Los técnicos determinaron que era necesario un informe previo de intervención, por lo que el concejal del PP, Francisco José Zarracina, retiró la enmienda. La alcaldesa, Mariví Monteserín, reprochó al edil la estrategia de «proponer algo que sabía que no era viable». También se recriminó la negativa del concejal de Recursos Humanos a negociar con las afectadas. Raúl Marquínez recordó que su negociación era con los sindicatos, no con los grupos de trabajadores afectados.

Las 28 afectadas acudieron a la sesión, manifestándose en el exterior y siguiendo el debate con aplausos de diferente intensidad a los portavoces de la oposición. Al finalizar el debate, Elena Valle Puga intervino en nombre del colectivo para explicar sus «reivindicaciones salariales», solicitando al gobierno que accediese a negociar.