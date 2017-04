«Sobrevivir en la era de las descargas ilegales es ser un privilegiado»

Los más nostálgicos y los fans del rock español de antaño tendrán hoy en Avilés una oportunidad única para volver a disfrutar de los míticos sonidos de La Guardia, una banda que marcó un antes y un después en el panorama musical nacional. Manuel España capitaneará esta noche a partir de las 21 horas en el Santacecilia al conjunto de músicos que se encuentra en plena celebración de sus 35 años en activo con su nuevo disco, 'Por la cara'.

Ha sido el encargado de componer las canciones de este último disco, 'Por la cara'. ¿Qué deseaba alcanzar con este proyecto de celebración de los 35 años?

Sobre todo queríamos que constituyese una especie de homenaje a nuestros fans y a todos los amigos que nos han apoyado durante todos estos años. Pero tampoco a través de las canciones nostálgicas, sino mostrando el momento de carretera y conciertos en el que estamos inmersos. Hay cuerda para rato.

¿Diría que el estilo de la banda ha evolucionado naturalmente o que se ha visto influido en parte por las tendencias del momento?

Evidentemente nunca sabes hasta qué punto te influye como artista aquello que está sonando y escuchas. No obstante, no somos un grupo de hacer concesiones a las cosas que se llevan. Siempre digo que como no vamos a la moda, nuestras canciones tampoco pasan de moda (risas). Como consumidores de música sí que somos muy abiertos, escuchamos clásicos americanos pero también a artistas de aquí.

Y respecto al público, ahora es mucho más heterogéneo. Son capaces de juntar a distintas generaciones en la misma sala.

Si, la verdad es que somos una banda para todos los públicos y eso es algo muy grande. Ya no sólo en cuanto a generaciones, también me he dado cuenta que se cuelan miembros de todo tipo de tribus urbanas en nuestras actuaciones. Tenemos la suerte de caer bien.

Tras el parón de casi seis años, ¿no les daba un poco de vértigo volver?

Como tampoco estuvimos parados del todo porque estuvimos en otros proyectos, yo por lo menos no lo noté tanto. Lo que sí que no habría podido es estar más de dos meses sin componer o sin una guitarra entre mis brazos. Llámalo ego o amor por la música, pero siempre estoy en busca de la melodía perfecta.

Bajo sus vídeos de 'YouTube' abundan los comentarios del tipo «la música de ahora apesta». ¿Está de acuerdo?

Generalizar siempre es equivocarse y además es muy peligroso. Es cierto que antes había un 'puñado' de grupos haciendo cosas muy, muy diferentes y con mucha calidad, pero tampoco éramos conscientes en aquel momento. Ahora notamos un vacío bastante importante, pero sí que hay gente haciendo gran música, lo que pasa es que no tienen la promoción ni la repercusión que deberían. Soy bastante optimista y pienso que saldrá algún artista que rompa esta dinámica de invasión por los ritmos de 'perreo'.

¿Cree entonces que el talento sigue siendo la pieza distintiva?

El talento, el buen gusto, la inspiración y el trabajo. Siempre hay que estar dando el 'callo' en las duras y en las maduras. Nosotros al principio estuvimos siete años tocando en festivales sin comernos una rosca, hay que ser constante.

Al lado de las descripciones de La Guardia sigue apareciendo la coletilla 'una de las mejores bandas rock de España'. ¿Qué se siente?

Es muy bonito, aunque por otra parte también es una responsabilidad importante. Nos tomamos muy en serio tanto los directos como las grabaciones, somos muy 'currantes'. De hecho este últimos disco nos ha llevado tres años de trabajo.

Precisamente n una entrevista dijo que al principio componían 'a granel', sin experiencias. ¿Ahora en qué se inspiran?

Sobre todo en todas las vivencias que hemos tenido durante estos años. El último disco es más personal e intimista, habla sobre todo de los últimos cinco años. Antes es verdad que contábamos historias de otras personas o inspiradas en películas, era más adolescente. Esta madurez se nota sobre todo a la hora de decir las cosas, ahora ya no tenemos miedo para expresarnos.

También ha comentado en alguna ocasión que valora más poder seguir sacando discos ahora que el éxito arrollador de antaño.

Últimamente creo que han bajado un poco, pero de todas formas sobrevivir en el actual panorama de internet y descargas ilegales es todo un logro, tanto yo como La Guardia somos unos privilegiados. Eso por no hablar de la posibilidad de editar en formato vinilo.