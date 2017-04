«Tenemos que ser más abiertos, es humano sentir miedo o incertidumbre»

Hugo Scagnetti sufrió una necrosis avascular de cabeza de fémur y pensó que nunca más volvería a caminar. Una intervención experimental con células madre, la primera de estas características en Europa, sirvió para recomponer el tejido y darle la oportunidad de cumplir su sueño de la infancia: dar la vuelta al mundo. Y como director general de Innovación y Soluciones Globales de Telefónica qué mejor forma de hacerlo que a lomos de una moto totalmente conectada que, además de su geolocalización, pudiera enviar información sobre su estado anímico, recogida a través de los sensores de sus guantes. Ayer, en la carpa que Telefónica ha instalado en la Pista de La Exposición, habló a sendos grupos de empresarios de presente, futuro, tecnología, retos y pasión.

-¿Estamos aletargados? ¿Necesitamos que nos den un empujón para cumplir un sueño?

-A veces vemos miedos y obstáculos donde no los hay. Es díficil cruzar el umbral y dar ese primer paso hacia terreno desconocido, por eso me gusta contar esta aventura. Porque no fue algo improvisado, sino una idea que se plasmó en un proyecto e implicó a todo un equipo. Hay que hacer que las cosas sucedan.

-¿Por qué ochenta días de vuelta al mundo y cómo eligió el recorrido?

-La duración del viaje fue por una cuestión literaria. Respecto a la ruta, buscaba variedad. Es más sencillo dar la vuelta cruzando Rusia, pero quise complicarla yendo por Asia central, pasando por el Mar Caspio y cruzando Siberia. Porque el aprendizaje está en las diferencias entre un país y otro.

-Cruzó, entre otros, Turquía, Georgia, Uzbekistán, Kazajastán y Kirquistán. ¿Hubo algo que le sorprendiera?

-La sonrisa de los niños en Uzbekistán. Es un país difícil, con una dictadura, pero tienen cubiertas sus necesidades básicas y una red social que es la familia. En Rusia ni se veían niños en la calle.

-¿No le daba pudor que su equipo en España supiera su estado de ánimo?

-No. Tenemos que ser más abiertos de lo que somos. Es humano sentir miedo o incertidumbre y debemos aprender a compartirlo.