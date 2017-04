Se abre juicio oral por el 'caso Niemeyer'

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Avilés, cuyo titular es Ricardo Badás, dictó ayer el auto de apertura de juicio oral contra los cinco procesados por el conocido como 'caso Niemeyer', que juzga la gestión del primer gerente del complejo cultural avilesino, Natalio Grueso. La vista pública se celebrará en la Audiencia Provincial de Oviedo por las penas que las tres acusaciones (el ministerio fiscal, la acusación particular de la Fundación del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y la acusación popular por Foro Asturias) formulan contra los cinco imputados.

El auto no establece ninguna de las medidas cautelares que había solicitado la Fundación del Centro Cultural Oscar Niemeyer y que, en su escrito de acusación, pide las mayores peticiones contra los imputados. Entre otras propuestas había pedido la retirada del pasaporte o la obligación de personarse en un Juzgado, además de fianzas habida cuenta de las cantidades reclamadas en concepto de responsabilidad civil.

Ahora, el siguiente pasó será notificar personalmente a cada uno de los procesados su nueva situación. Todos residen fuera de Avilés, por lo que el Juzgado de Instrucción deberá emitir un exhorto a sus lugares de residencia para que los informe un Juzgado de Instrucción. Este proceso se alargará como mínimo durante un mes.

A partir de ahí, una vez que el Juzgado avilesino reciba la confirmación de las notificaciones a los cinco acusados, deberá dar traslado a sus defensas de los escritos de acusaciones y las diligencias. El Juzgado dispone de dos vías: transmitir los documentos a todas las partes al mismo tiempo o de uno en uno, lo que alargaría más aún el proceso.

Superado este trámite, será el momento de trasladar el expediente a la Audiencia Provincial. Habida cuenta de que agosto es un mes inhábil para la actividad judicial, no sería de extrañar que la recepción se confirmase en septiembre. Los escritos de las tres acusaciones no vaticinan un juicio sencillo, toda vez que reclaman equipos informáticos para poder exponer correctamente las pruebas, videoconferencias y, posiblemente, más de medio centenar de comparecientes entre testigos y peritos. Ello dificultará el margen de la Audiencia para fijar la fecha que, como mínimo, no será antes de mediados de 2018, justo a un año de las próximas elecciones municipales y autonómicas.

El conocido popularmente como 'caso Niemeyer' se inició en diciembre de 2012 cuando la Fundación del Centro Cultural denunció ante los Juzgados avilesinos una serie de irregularidades en sus cuentas que no había logrado aclarar y podían ser susceptibles de un delito.

Las irregularidades en la contabilidad desvelaban la existencia de un agujero en la gestión económica que terminaba provocando que el centro cultural se declarase en concurso de acreedores para solucionar sus deudas, con impagos a numerosos proveedores.

Las acusaciones responsabilizan a Natalio Grueso de haber ideado junto con José María Vigil un sistema para falsificar las facturas y cargar gastos ajenos a los fines del centro. José Luis Rebollo está imputado por ser consciente de los actos y su alcance para la economía del complejo, mientras que a Judith Pereiro y Martí se les acusa por haberse beneficiado.

La instrucción judicial imputa a su primer gerente, Natalio Grueso, al que fuera primer secretario, José Luis Rebollo; a José María Vigil, empleado de Viajes El Corte Inglés, a Judith Pereiro y a Marc Martí.

Desde el primer momento, Natalio Grueso ha defendido que su gestión fue correcta, presentado como prueba que la contabilidad era aprobada por el patronato del Centro Niemeyer.