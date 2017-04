«El 112 nos comunicó la situación de alerta generada entre la población»

El responsable de Seguridad Industrial de Arcelor, Fernando Rey, explicó ayer con motivo del simulacro de emergencia realizado por la multinacional, que el accidente acaecido el lunes fue «puramente mecánico». Ahondó que no se trató del vertido de una mercancía que la factoría tenga acumulada, «sino que es algo que se genera en el propio proceso y un fallo mecánico generó una pequeña fuga». Ante algo así, dijo, «no hay mucho que hacer. Una vez que se genera la nube y el aire la dispersa no se puede hacer nada». Se trata, dijo, «de que las seguridades del protocolo funcionen». Y en su opinión «lo hicieron». «Diez minutos de fuga en el volumen de esta empresa no es demasiado», argumentó.

Por otra parte, el responsable de Seguridad Industrial aseguró que con las mejoras y el aumento del número de sensores previstos por la empresa para detectar un nuevo incidente de este tipo «se triplica la seguridad», para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo.

Rey defendió, no obstante, que el pasado lunes la siderúrgica siguió el protocolo establecido y que, una vez estuvieron en contacto, informó debidamente a los servicios de emergencia de lo acaecido. Fue el 112 quien avisó a Arcelor «de la situación de alerta generada entre la población de Avilés». Tras comprobar lo sucedido, asegura Rey, la compañía le trasladó inmediatamente todo lo que estaba en su conocimiento, momento a momento. Y lo hizo, a su juicio, con una rapidez que «el 112 nos agradeció».

Una vez que se generó la nube, que contenía sustancias irritantes como SO3, el viento la dispersó, evitando que ninguno de los trabajadores de la multinacional se viese afectado, de ahí que el jefe de Seguridad Industrial tuviese que ser informado de lo que ocurría en la ciudad por el 112. Fueron cinco las personas que tuvieron que ser atendidas médicamente por la irritación de mucosas y sensación de picor.

El responsable de Arcelor hizo estas declaraciones durante el transcurso de los dos ejercicios de simulacro realizados ayer. Así, explicó que este tipo de actividades, de muy diferente tamaño y volumen, se realizan a lo largo de todo el año -en torno a unos cuarenta cada ejercicio- y en todas las instalaciones de la compañía. Los de ayer tenían de especial su volumen y la colaboración de los bomberos del SEPA.