El Gobierno no deja a Arcelor abrir aún la plantade ácido y mantiene activos once expedientes

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente anunció ayer que, en atención a la información que maneja hoy por hoy sobre el accidente acaecido el pasado lunes en la factoría de Avilés, no permitirá a ArcelorMittal retomar la actividad en la planta de ácidos el próximo miércoles. Cuando la multinacional explicó el jueves su disposición a abrirla el día 3, el Principado ya avisó de que consideraba insuficientes las explicaciones remitidas hasta el momento desde la empresa y de que abriría un expediente sancionador contra la compañía. La situación no ha cambiado demasiado y, ayer, el Gobierno regional detalló en qué estado se encuentran los 19 expedientes incoados a la multinacional desde 2015. Ocho han sido ya resueltos con sanciones que suman 740.000 euros, mientras que los once restantes continúan en diferentes fases de tramitación.

Seis de las sanciones corresponden a la factoría de Gijón y dos, a Avilés. La materia objeto de estas multas fue en cuatro ocasiones el aire, en una el ruido, en otra vertidos al agua y en dos otros incumplimientos de la autorización ambiental integrada, según detallaron desde la Consejería.

Las relaciones entre la Administración regional y el gigante del acero no parecen atravesar su mejor momento y la cancelación de la asistencia del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, al simulacro organizado ayer por la compañía con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud fue interpretada como un signo más de tensión entre ambos y un intento -según IU «de cara a la galería»- de marcar distancias.

Sin embargo, sí hubo presencia institucional. Fue el director general de Trabajo, Antonio González, el encargado de representar al Principado en la acería y de disculpar la ausencia de los consejeros. El de Empleo, Industria y Turismo, recordó, se encuentra de viaje en una misión comercial a Colombia y México. Y aunque dijo desconocer «la agenda y los motivos» de los cambios de planes del de Presidencia, sí hizo constar «su interés» por asistir al acto.

González orilló los temas de Medio Ambiente para ceñirse al área que dirige. Y tratando únicamente ese ámbito, el laboral, sí trató de rebajar las tensiones acumuladas estos días. Preguntado sobre si su departamento también mantiene abiertos diferentes expedientes sancionadores a Arcelor, explicó que «como con otras empresas, la Dirección General de Trabajo tramita diversos tipos de expedientes, desde el registro de convenios colectivos hasta expedientes sancionadores por motivos laborales y de prevención de riesgos laborales». Y Arcelor, «como empresa grande que es», sí ha sido objeto de alguno de ellos. «Alguno menos», eso sí, que los 19 abiertos por Medio Ambiente. En este sentido, concedió que «en una empresa con el número de trabajadores y la actividad que desarrolla ArcelorMittal, no tener ningún expediente es prácticamente imposible». Y fue más allá: «En materia tanto laboral como de prevención de riesgos laborales es una empresa puntera».

Por su parte, IU solicitó la comparecencia conjunta de los consejeros de Presidencia, Industria y Medio Ambiente, «para que den explicaciones de la nube tóxica que tanta alarma y molestias ha causado a la población».

El diputado Ovidio Zapico, criticó la actitud de la consejera Belén Fernández, quien en su opinión solo intenta «eludir la responsabilidad del Principado en la calidad del aire», y aseguró que «respuestas como la de ayer explican la desafección de la ciudadanía por los políticos». También insistió en la necesidad de un gran pacto entre todos los agentes de la industria para limitar sucesos como el del lunes y «la población sepa qué puede hacer en momentos como ese».