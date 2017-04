El PGOU se adapta a la legislación sobre servidumbres aeronáuticas

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Avilés se adapta a la legislación sobre servidumbres aeronáuticas que, a efectos prácticos, no altera la ordenación urbanística en vigor. Según se explica, se trata simplemente de una adaptación del planteamiento a una norma de rango superior de obligado cumplimiento. La disposición, que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), fue aprobada el pasado 13 de marzo en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Avilés con el único respaldo del PSOE y la abstención de Partido Popular, Somos, Izquierda Unida y Ciudadanos. El cambio supone que todo el término municipal pasa a incluirse en la zona de servidumbre del Aeropuerto de Asturias, por lo que en determinadas áreas, y para no interferir con los vuelos, no se pueden superar algunas alturas.

Toda la información y los planos respecto a esta adaptación se puede encontrar en http://www.aviles.es