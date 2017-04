Arcelor advierte de que paralizar la planta de ácidos daña las baterías de cok

La planta de ácidos de ArcelorMittal, fuera de servicio desde el accidente del pasado lunes, no podrá seguir así de forma indefinida. Según fuentes de la compañía, la urgencia de la multinacional por abrir de nuevo la planta tiene una razón de peso: los gases que normalmente pasan por la instalación (ahora paralizada) para ser aprovechados están siendo combustionados directamente en los hornos. Y se trata de gases ácidos que corroen las baterías. Por eso, aunque esta situación sirva para salvar una emergencia como la de esta semana durante un breve espacio de tiempo, no puede alargarse demasiado.

Esta apreciación llega un día después de que el Principado anunciase que, con la información -a su juicio, «insuficiente»- que baraja en estos momentos, no permitirá a la siderúrgica abrir de nuevo la planta el miércoles, tal y como la empresa tenía pensado. Arcelor había fijado esta fecha para retomar la actividad porque es el día tres cuando ya habrá implementado sus medidas de seguridad, con nuevas alarmas y controles, para evitar que pueda volver a suceder un accidente como el que a principios de semana alarmó a la población de Avilés

Así las cosas, los planes de la multinacional pasan por remitir cuanto antes a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, otro informe, esta vez más detallado (así ha sido requerido por el Principado), sobre lo acaecido y no descartan que la Consejería esté en disposición de dar luz verde a la apertura el miércoles, como la compañía había previsto.

El viernes, el responsable de Seguridad Industrial de la compañía, Fernando Rey, explicó que con las mejoras y el aumento del número de sensores previstos por la empresa para detectar un nuevo incidente de este tipo «se triplica la seguridad», para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo.

El lunes, un fallo mecánico en una bomba de la planta de ácidos generó una fuga de doce minutos. Así, se creó una nube con sustancias irritantes (SO3) que, arrastrada por el viento, llegó al núcleo urbano de Avilés, provocando malestar entre la población. Según los datos trasladados a la compañía, cinco personas fueron atendidas por sanitarios debido a la irritación de las mucosas nasales y bucales. Llama la atención que debido a la acción del viento en la planta no notaron nada hasta que el 112 les informó de la situación que se estaba dando en la ciudad. No hubo, por lo tanto, trabajadores afectados.

El accidente ha complicado la relación entre el Principado y ArcelorMittal. La consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, reprochó a la dirección de la empresa desde el Parlamento asturiano su dilación a la hora de avisar de lo ocurrido, así como la falta de información trasladada durante las primeras 24 horas. Además, negó que la Administración regional esté siendo tolerante con la compañía, como demostrarían los 19 expedientes sancionadores que su consejería le ha abierto desde 2015. Ocho han sido ya resueltos con sanciones que suman 740.000 euros, mientras que los once restantes continúan en diferentes fases de tramitación. Seis de las sanciones corresponden a la factoría de Gijón y dos, a Avilés.

«Nos marean»

La situación de esta semana en Arcelor ha hecho removerse un «cierto malestar latente» entre el empresariado asturiano respecto a la Consejería de Infraestructuras, Obras Públicas y Medio Ambiente. Se refieren a la «duplicidad que en muchas ocasiones nos encontramos en Medio Ambiente, donde hay que gestionar permisos equiparables en dos direcciones generales diferentes. Nos marean y muchas veces no sabemos a qué atenernos, porque hay una evidente descoordinación entre los servicios del Principado», indican unos, mientras también hay quien señala a «una directora general en concreto, que quiere ir más allá, en cuanto a protección ambiental, de lo que señala la normativa nacional y europea». No se trata de ser menos respetuosos con el medio ambiente, sino de que «podamos competir en igualdad de condiciones con el resto de territorios. Lo que no se entiende es que pasen cosas como la que ha ocurrido esta semana con el primer empleador de Asturias», señalan.

«No nos gusta la utilización que se está haciendo a nivel político del suceso, que es un hecho aislado». La sección sindical de CC OO en Arcelor es consciente de que el incidente del pasado lunes «ha sido grave y nos preocupa», pero también recuerda que dicha «seriedad la marca la gravedad de la nube y no el impacto mediático» que haya tenido. En este sentido, señalan, «la sustancia era lo que era, irritante, pero no la más peligrosa del proceso productivo que se realiza en la comarca».

Los representantes de la plantilla quieren recordar que «hace décadas que no se producía un accidente de este tipo, del que ninguna fábrica está libre», y aunque comprenden la «lógica preocupación de los vecinos» censuran que otros hayan aprovechado el suceso para cargar contra la mutinacional. «No queremos minimizar lo que ha ocurrido, pero tampoco que se exagere», detalló Manuel Castro, quien aseguró que desde la plantilla «somos los primeros en exigir que se cumplan las normas medioambientales» y también los más vulnerables ante un posible accidente.

A raíz del suceso de esta semana se celebró una reunión extraordinaria del comité de Seguridad y Salud que convocaron los sindicatos. Después, CC OO censuró la «exageración de los pretendidos ecologistas que ponen su objetivo únicamente en Arcelor, cuando hay muchas empresas más contaminantes y nadie habla de ellas». Porque dichas exageraciones, de conseguir eco político, advirtieron, «pueden acabar dando al traste con el trabajo y el esfuerzo de muchos años». En este sentido, advirtió de que la dirección de Arcelor «en Londres toma decisiones de manera rápida y contundente» y puede adoptar medidas «que ninguno deseamos», en referencia a una posible deslocalización.

De este modo, CC OO rechazó rotundamente la petición de algunos de cerrar de forma inmediata las baterías de cok de Avilés. Hacerlo antes de que entren en funcionamiento las de Gijón -allá por 2019- supondría «casi con toda seguridad el cierre de Arcelor en Asturias». Porque «sin fabricar cok, importándolo, no hay plan industrial posible».

El principal temor entre los delegados de CC OO es que «ahora mismo la obra de las baterías de Gijón no se puede iniciar, a las baterías de Avilés las han sacado al primer plano del disparadero por este incidente y se puede dar la tormenta perfecta para que nos quedemos sin lo uno ni lo otro».