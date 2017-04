«El VIH es la enfermedad con el mayor éxito médico con el mayor fracaso social»

El Festival de Cine LGBTIQ servirá de plataforma para dar a conocer la serie española 'Indetectables', producida por la asociación Apoyo Positivo y primera que trata la problemática del VIH. Su director de producción, que a su vez es director ejecutivo de la asociación promotora, Jorge Garrido, analiza esta nueva fórmula utilizada para lanzar una campaña de prevención sobre la enfermedad.

¿Sigue siendo el VIH un tema tabú?

Hablar de sexo y sexualidad en general es en general un tabú. Aún queda mucho poso de lo vivido hace décadas y hay que quitar muchas capas hasta normalizarlo. Sigue habiendo mucha discriminación y estigma con la enfermedad, incluso dentro del colectivo LGBTIQ, que es el que más concienciado debería estar por ser uno de los más vulnerables. Seguir tapándolo solo consigue que se mantenga la enfermedad.

¿La emisión online de la serie busca concienciar al público joven?

Sí. Hay que tener en cuenta que se han adelantado las enfermedades, ahora hay dos tramos de edad más afectados, el de 16 a 30 años y los mayores de cincuenta. Los jóvenes creen que el VIH es vintage, algo del pasado, pero hay 4.000 casos anuales, sigue siendo de alta prevalencia. Buscamos llegar a esos jóvenes que están en busca de su identidad u orientación y que se están adentrando en las relaciones sexuales para prevenir que suban los casos.

¿Qué hace que el VIH sea una enfermedad tan denostada?

Es un virus que arrastra prejuicios sociales desde sus comienzos y que no han disminuido a pesar de los avances y de ser ya una enfermedad controlada médicamente. Yo siempre digo que el VIH es el mayor éxito médico con mayor fracaso social. Cada vez estamos más cerca de vacunas para prevenirla o de su cura, pero hemos perdido la batalla socialmente porque no hemos sabido aceptarlo como algo médico y no social.

¿La serie tendrá una continuidad con más capítulos?

Estamos ya preparando la segunda temporada, que se llamará 'Estigma', aunque nuestra prioridad es seguir dando promoción a los capítulos ya montados llevándola a más festivales como el del Niemeyer. Aunque al ser temáticos cada temporada hablará de un tema. Tenemos en mente la tercera, que hablará sobre el patriarcado.