El Festival de Cine LGTBIQ se pone en marcha con una gala y tres películas

Los espectadores avilesinos podrán disfrutar a partir de hoy domingo de la ronda de proyecciones que acoge durante toda la semana la sala cine del Centro Niemeyer con motivo del II Festival de Cine LGTBIQ. En total, se ofertarán diecisiete pases abiertos al público de la decena de películas que conforman esta segunda edición; de ellas, todas, excepto 'Carmín tropical', entrarán a formar parte de la competición que decidirá la 'Mejor Película' del evento.

La responsabilidad de elegir el largometraje de mayor sensibilidad artística y que mejor representa a la comunidad LGTBIQ recaerá sobre el jurado de expertos compuesto por el director amateur Benjamín Villaverde Terrón, Pau Guillén, director del Festival Zinegoak, y María Eugenia Martín, organizadora de la Muestra Internacional de Cine y Diversidad CINEHOMO.

Esta segunda edición ha querido traspasar la barrera de lo visual y programa actos en torno a la palabra y la música con las intervenciones de Boris Izaguirre, Rodrigo Cuevas, José Xtravaganza o Carla Antonelli, que se suman al ciclo de ponencias organizado en colaboración con la Universidad de Oviedo y que comenzó el pasado lunes, 24 de abril. En esta primera jornada del festival las actividades comenzarán a las 12 horas con la clase magistral de José Xtravaganza, coreógrafo del 'Vogue' de Madonna. En esta sesión se fusionarán diferentes expresiones artísticas de la danza para después analizar cómo gestionar a nivel personal un éxito como el del éxito de Madonna.

El inicio oficial del festival de cine será a las 19 horas con el pase de la película 'Strike Pose', al que seguirán las proyecciones de la cinta argentina 'La noche' y de la austriaca 'Female to What The Fuck'. Estos serán los primeros trabajos que se podrán ver en la sala de cine y que pugnan por convertirse en la mejor película a ojos del jurado. Junto a ellos y a lo largo de toda la semana se podrán ver otros siete los largometrajes: 'Don't look at me that way'; 'Yo, Olga Hepnarova'; 'Girls Lost'; 'UIO: Sácame a pasear'; 'Mapplethorpe: Look at the Pictures'; 'Nunca vas a estar solo' y 'Carmín Tropical', que no compite en la sección oficial.

María Eugenia Martín, jurado, dio algunas claves sobre los aspectos distintivos que, a su parecer, debe poseer el film ganador. «He formado parte en múltiples ocasiones de los tribunales de este tipo de certámenes, pero aún así me sigo sorprendiendo por la cantidad de clichés que se ven reflejados en las producciones», lamenta. Por este motivo, los personajes de las películas participantes deberán representar problemáticas reales a las que se enfrenta la comunidad LGBTIQ, huyendo de los estereotipos «rancios» de la media. «¿Cuántas veces el personaje homosexual termina muriendo y cuántas otras aparece en forma de amigo simpático gay?», pregunta de forma retórica la experta.

El festival se da la mano con el ciclo Palabra y recibirá el miércoles, a las 20.30 horas, a Boris Izaguirre, que será entrevistado por el periodista Juan Ramón Lucas. Por otro lado, el espectáculo 'El mundo por montera' de Rodrigo cuevas clausurará el certamen el sábado, 6 de mayo, a las 22.30 horas.

En cuanto a las conferencias de la Universidad, el martes intervendrá el Comité Ciudadano Anti-Sida, para hablar de 'La importancia de la detección precoz del VIH'. Las entradas para las proyecciones tienen un precio de cinco euros y se pueden adquirir en los canales de venta habituales del Niemeyer. El resto de actividades son gratuitas previa retirada de invitaciones.