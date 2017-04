La miss veterana más simpática

El buen humor y el desparpajo de Cristina Álvarez conquistó al jurado del certamen Mrs. Spain +40 años, que la nombro el viernes 'Mrs. Simpatía'. La avilesina, vecina de Miranda, viajaba a Madrid para participar en el certamen de belleza para mujeres de más de treinta y cuarenta años. Su carácter abierto y afable caló hondo en el concurso y ahora tendrá que hacer lo mismo como 'Mrs. Earth Spain 2017' en la fase internacional, que se disputará del 8 al 12 de junio en Las Vegas, Estados Unidos.

El título de 'Mrs. Simpatía' llegó después de varias pruebas y actos públicos. «Estoy muy contenta. Al principio tienes nervios, pero luego, al ver que todo sale bien, te vas con una sensación muy buena», comentaba la avilesina ayer a LA VOZ DE AVILÉS, después de los últimos actos oficiales del certamen. Este concurso de belleza estaba dividido en varias fases, por un lado estaban los actos y excursiones de los patrocinadores, y por otro las pruebas que valoraba el jurado.

«Teníamos que pasar todas por una prueba de talento. Unas escogían la pintura, otras el baile, pero yo me decanté por hacer un monólogo irónico y divertido sobre el propio concurso», explicó Cristina Álvarez. Su propuesta no sólo hizo reír a los presentes en la sala, sino que gustó tanto a la organización que le pidieron repetir. «Mientras el jurado deliberaba me pidieron que saliera y volviera a hacer mi monólogo, fue muy divertido», afirmaba ayer orgullosa a este periódico 'Mrs. Simpatía'.

A lo largo de los últimos días ha compartido habitación y momentos con todas las candidatas. «Es una experiencia que recomendaría a todo el mundo. Es como una terapia que te hace volver a años atrás cuando compartías cuarto con tu hermana o amigas», señala la avilesina. Con sus compañeras de concurso la relación ha sido «excelente» y confiesa que «al ser valoradas por un jurado de expertos, todas hicimos piña y no veíamos rivalidad entre unas y otras».

La avilesina tuvo que hacer también un discurso que versó sobre la violencia de género y, además, entre otras pruebas tuvo que posar con el traje tradicional asturiano, en ropa interior y en traje de gala. «Es la mejor experiencia que he vivido», apunta. En la siguiente fase deberá competir con las candidatas del resto de países participantes pero lo afronta «contenta y con muchas ganas».

El certamen de 'Mrs. Spain' de este año en la categoría de más de treinta años se lo llevó la candidata de Málaga, mientras que el de más de cuarenta en su categoría general lo obtuvo la de Toledo. A la avilesina Cristina Álvarez le impuso la banda de 'Mrs. Simpatía 2016', la gijonesa Silvia Rodríguez, que ganó el certamen en la edición del año pasado.