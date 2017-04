Descargas con conexión avilesina

Desde su aparición y masificación, las descargas ilegales han puesto en pie de guerra a todos los artistas de la industria musical, que día tras día ven cómo el esfuerzo por su trabajo no obtiene recompensa alguna más allá de su difusión gratuita. No obstante y como no todo iban a ser inconvenientes, Internet también ha traído consigo todo un renovado abanico de posibilidades de promoción, especialmente para aquellos profesionales que no cuentan con tantos medios ni con el respaldo de una gran discográfica.

Entre este panorama se abre paso SimukaIn, un proyecto de descargas web con la etiqueta 'made in Avilés' a sus espaldas. Los artífices de esta plataforma son el informático Ricardo del Valle y el músico Joaquín 'Juli' Martínez, quienes si bien reconocen no haber inventado nada, cuentan con la determinación de sacar adelante todo este trabajo. «Es cierto que ya hay productos similares en el mercado, pero nada tan desarrollado como esto», promete Juli.

Aunque lo novedoso pueda confundir en el primer uso, la interfaz de SimukaIn es muy sencilla. Los interesados podrán adquirir en diversos puntos físicos como tiendas, pero especialmente en los puestos de merchandising de los conciertos, unas tarjetas que contienen un código de descarga. Con estos dígitos, los compradores sólo tendrán que acudir a www.simukain.com para introducirlos y empezar a disfrutar así del contenido adquirido.

«Se nutre de elementos de muchas plataformas, porque te ofrece la inmediatez de 'sites' como iTunes pero con una mayor flexibilidad tanto para el artista como para el fan a la hora de decidir los productos a ofertar o comprar», asegura el músico. «Normalmente en la web se te ofrece la posibilidad o bien de coger sólo un single o directamente todo el disco, lo que resulta muy caro», se explica. Por este motivo, según recalca el artista, «SimukaIn es perfecto para que, por ejemplo, el músico ponga a la venta tarjetas con una canción en exclusiva que acaba de componer y que quiere dar ya a conocer a sus seguidores, así como versiones en acústico de las canciones o simplemente 'packs' de sus temas».

Los impulsores de la idea, que han contado con la colaboración de Begoña Morales para los diseños y con Marcos Marqués, de la Factoría del Ruiu, para la distribución, defienden firmemente que su proyecto no se verá sometido por la piratería. «Es otra de las características distintivas, porque gracias a los originales y únicos diseños para cada artista, los fans querrán tener también este recuerdo físico como si de una entrada de concierto se tratase», apunta Juli. Además, la web ofrecerá al usuario una única posibilidad de descargar el contenido con un mismo código y una segunda en el caso de que hubiese habido un error de conexión. En todo caso, Juli insiste en que «serán precios tan asequibles por un producto tan trabajado que no habrá problemas».

Importantes avales

Juli y Ricardo del Valle saben que es difícil sacar un proyecto de estas características sin la garantía que ofrece un aval previo, aspecto que ya han previsto y para el que se han cubierto las espaldas. Uno de los primeros contactos con Simukain lo han protagonizado los seguidores del artista madrileño Pol, ampliamente conocido por el público español en su anterior etapa al frente de 'Pol 3.14', grupo que puso la banda sonora a series como 'Los Hombres de Paco' o 'El Barco' y a la película 'A tres metros sobre el cielo' con sus canciones más conocidas: 'Lo que no ves' y 'Bipolar'. La banda del Gran Wyoming, Los Insolventes, también ha probado SimukaIn.

«El objetivo es llegar a abarcar el mercado de todo el país e incluso, por qué no, salir fuera de nuestras fronteras», desvela Juli. Tanto es así, que la interfaz de la web presenta también la versión bilingüe en inglés. Visto este intenso comienzo, el futuro de la plataforma desarrollada en Avilés se presenta, cuanto menos, prometedor.