«Ser jurado de Unicef es una experiencia muy gratificante»

Los Premios Unicef Comité Español se otorgan cada año a cuatro personas o instituciones que contribuyen de manera significativa a cambiar la vida de los niños más vulnerables y lograr avances en la defensa de los derechos de la infancia. Estos prestigiosos galardones son elegidos por un jurado de expertos entre los que este año se encontraba el avilesino Luis Cortina.

Este joven de 16 años y alumno del instituto Carreño Miranda ha sido escogido por la organización mundial para formar parte de su jurado. «Es la primera vez que incluyen a menores de edad en su selección, es un paso muy importante para que se tenga en cuenta nuestra opinión», apuntaba Luis Cortina, que deberá viajar a Madrid en junio para la gala de entrega de los premios.

Su elección no fue fortuita, como miembro del Consejo de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Avilés, el joven viajó recientemente al Congreso de los Diputados para participar en la Comisión permanente no legislativa de Derechos de infancia y adolescencia. «De esa primera experiencia me escogieron para formar parte del jurado», explica Cortina, que confiesa que es una experiencia «única». Una vez seleccionado, Unicef le envió todas las candidaturas de este año para que las estudiara y valorara ante de emitir su voto.

«Cuando me llegó el dossier lo llevé al Consejo de Infancia y Adolescencia para evaluarlo junto al resto de mis compañeros como habíamos hecho siempre con otros temas. Entre todos decidimos cuál sería mi voto en los premios», señaló el estudiante, que viajó de nuevo a Madrid para reunirse con el resto del jurado y tomar la decisión final.

Los premiados de este año, repartidos en cuatro categorías, son Ban Ki-Moon, exsecretario de Naciones Unidas, Pulseras Candela, Proactiva Open Arms y Escuelab. La entrega de los premios será el 13 de junio. «Tengo que volver a Madrid para estar presente en la gala, a la que asistirá la Reina Letizia, como presidenta de honor de Unicef España. Tendremos un encuentro con ella porque quiere conocerme, tanto a mí como a la otra chica seleccionada, también menor de edad, y que le contemos nuestra experiencia y nuestras inquietudes», explica a LA VOZ DE AVILÉS Luis Cortina.