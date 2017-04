El Niemeyer inicia una semana decine y charlas sobre el mundo gay

El Festival de Cine LGBTIQ inauguró ayer su segunda edición con una gala y la proyección de tres de los largometrajes que compiten en la sección oficial del certamen. En esta sesión inaugural participó la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que abogó por recuperar las libertades y derechos del colectivo para avanzar hacia una sociedad más sensible y respetuosa y así evitar las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo contra los gays, lesbianas, bixesuales, transexuales y queer.

Tras la gala inaugural se proyectó la primera de las películas de esta edición 'Strike a pose', que volverá a exhibirse el viernes, 5 de mayo, a las 17 horas. Después llegó la emisión de 'La noche' y 'Female to What The Fuck'. A lo largo de esta semana se seguirán proyectando el resto de largometrajes, que se completarán con charlas para sensibilizar al público asistente con el colectivo. El festival continúa esta tarde con tres nuevos trabajos de la sección oficial 'Girls Lost', a las 17 horas, 'Don't look at me that way', a las 19 horas, y 'Yo, Olga Hepnarova', a las 21 horas.

Mañana martes, a las 19 horas en la sala de cine del centro cultural, se iniciarán también las conferencias con la intervención del Comité Ciudadano Anti-Sida, que hablará de 'La detección precoz del VIH'. Para ello estará presente Horacio Néstor Maciel, coordinador del Programa de Reducción del Daño de CCASiPA y de David Menéndez, secretario de CCASiPA. El acceso a la ponencia es gratuito.

Además, también en la sala de cine, se proyectarán mañana martes las películas 'UIO: Sácame a pasear' y 'Mapplethorpe: Look at the Pictures', la primera a las 17 horas y la segunda a las 20.30 horas. Las entradas para asistir a las sesiones de cine se pueden adquirir a un precio de cinco euros en los canales habituales de venta del Niemeyer.