Seleccionada en el premio al mejor poema del mundo

Este año sigue dando satisfacciones a Fátima Fernández que vio con «sorpresa» como su poema 'Invitadas en el espejo' figuraba entre los treinta finalistas del concurso al Mejor Poema del Mundo convocado por la editorial Nobel. «Es la primera vez que participo. Cumplía las bases y lo mandé, cuando me llamaron ni me acordaba», comenta. El poema figurará en la antología que publicará la editorial asturiana. «Abordo el tema de que la imagen que tenemos de nosotros no se corresponde con la que tienen los demás», resume.