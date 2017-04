Los 'Sherlock Holmes' avilesinos

Pese a ser una profesión que ha inspirado infinidad de historias y personajes en la cultura popular, la de detective no es una ocupación que abunde en el mercado laboral. Acostumbrados a pasar desapercibidos, no extraña que la oficina de profesionales que este año celebra una década de actividad en Avilés no haya llamado demasiado la atención de cara a la población, aunque sí a sus principales clientes, las grandes empresas aseguradoras. Privalia Detectives realiza su actividad desde su despacho en la calle Cabruñana, donde el fundador, su socia -también detective- y el administrativo recibieron a cara descubierta a este periódico, si bien prefieren mantener sus nombres en el anonimato a fin de no abandonar ese halo de misterio intrínseco a su empleo.

«No es tan glamuroso como lo pintan en las películas», bromean. Y es que ninguno de los tres se ajusta a la descripción de un hombre solitario ataviado con boina, gabardina y pipa que proponía sir Arthur Conan Doyle en sus novelas. «Es cierto que es un trabajo más dinámico que otros y que de vez en cuanto te encuentras casos muy interesantes, pero la cultura popular ha hecho mucho daño», explica el socio fundador. Este año están de enhorabuena, ya que en abril recogieron el galardón que le acredita como Mejor Detective en el XXIII Concurso Sectorial de Detección de Fraudes en Seguros, otorgado por ICEA, la primera asociación de entidades de seguros constituida en España.

Aunque suelen tenerlo todo controlado, este reconocimiento les pilló por sorpresa. «Fue la entidad a la que le llevamos el caso en cuestión, la mutua de seguros Pelayo, la que lo propuso a concurso», apuntan. Esta investigación ganadora, que supuso alrededor de un mes de trabajo, sirvió para desenmascarar el plan del dueño de un Porsche Caimán que intentó que su seguro le cubriera los daños valorados en 14.000 euros ocasionados por una colisión. Su póliza a todo riesgo hubiese sido, en efecto, válida si el accidente no se hubiera producido durante la etapa de un rally, prueba deportiva que queda excluida en este tipo de contratos.

«Ha sido uno de nuestros casos más apasionantes», reconocen los investigadores, que se muestran no obstante reacios a desvelar más episodios 'truculentos'. «Es por la Ley de Protección de Datos», se excusan. Sin embargo, sí que desvelan que pese a haber tratado algún tema de infidelidades amorosas, estos encargos no son los más recurrentes. «Es otro de los clichés más comunes», señalan justo antes de asegurar que «a veces los particulares vienen a pedir cosas rarísimas y sin ni siquiera tener claro lo que ellos esperan de la investigación, por lo que aquí nuestro trabajo también consiste en aconsejarlos y, según el caso, disuadirlos de la idea».

Por este motivo, su bolsa de clientes se centra especialmente en las empresas. En los últimos años han centrado su expansión por toda la zona Norte del país, donde no abundan los profesionales con licencia. «Hay mucha gente que trabaja sin ella, pero es necesaria a la hora de firmar documentos válidos para presentar en un juicio», advierten. Desde Privalia gestionan una media de 130 expedientes al año. «Entre dos puede parecer poco, pero hay investigaciones que te llevan más de un año de trabajo porque son cosas que sólo se pueden demostrar con el paso del tiempo», recalca la profesional. En su caso, no se atreven a valorar si ha habido un repunte de la 'picaresca' con la explosión de la crisis, ya que las fechas coinciden con sus inicios. «Sabemos que otros compañeros sí lo han notado», aseguran.

Aptitudes vivaces

Pero además de la licencia, ¿qué se necesita para incorporarse y triunfar en este sector de actividad? Los dos detectives de Privalia, ambos avilesinos, están titulados como tales por la Universidad de Salamanca, si bien en la actualidad muchos otros centros ofertan estos estudios incluso a distancia. No obstante, y como suele ocurrir en el resto de profesiones, la destreza no la encuentras en los libros, sino en la práctica y en las propias cualidades personales, especialmente en la curiosidad y la tranquilidad. «Es un trabajo puramente vocacional», recalcan.

La casualidad y el hecho de ir descartando por diversos motivos otras opciones profesionales fueron factores que también influyeron en el caso de estos dos profesionales. «A mí por ejemplo siempre me gustó investigar y buscar respuestas a las cosas desde pequeña, pero tenía muy claro que no quería ser policía porque no me gustan las armas», explica la detective. Por su parte, su compañero se dejó guiar por las sensaciones de prueba-error hasta dar con el empleo que más se ajustaba a sus aptitudes y aspiraciones.

Ahora hacen juntos lo que más les gusta y aunque reconocen la 'cara amable' de su trabajo, intentan normalizarlo para restarle los aires más 'peliculeros'. Así, esperan que el reciente reconocimiento sirva a modo de propulsión de cara a expandir sus negocios por el Norte de España y animan a toda la población a dejar a un lado los estereotipos para conocer un poco mejor la labor de un detective.

«Podemos ayudar a las personas en muchas situaciones si acuden a nosotros, pero ellos no lo saben porque piensan que sólo trabajamos sobre casos grandes, complicados y extraños», se lamentan para apostillar finalmente que «incluso algunos abogados no tienen ni idea de los servicios que ofrecemos, hay que poner fin a este desconocimiento». Para colaborar a la causa, seguirán buceando entre información y fuentes desde su centro de operaciones avilesino.