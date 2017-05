Miles de folixeros se unen a la Jira

El pantano de Trasona volvió a ser ayer el punto de encuentro de miles de personas, que desafiaron a la lluvia y al aire para disfrutar de la Jira al Embalse. Desde hace 59 años esta fiesta, declarada como de Interés Turístico Regional y creada con el fin de aunar a las familias en un día de convivencia, ha conseguido demostrar que la tradición se mantiene intacta. El puente del 1 de mayo, la fiesta escolar de hoy y la climatología pasaron factura a la fiesta que disminuyó el número de asistentes respecto a años anteriores.

Pese a estos factores, a primera hora de la mañana los más avezados llegaban hasta el pantano para coger sitio junto a las barbacoas, pero eso no impidió que el resto de grupos se acercase y extendiese sus toallas o plásticos en el césped. Este año los toldos fueron otros de los protagonistas de la velada para desafiar así a la lluvia que intentó hacer acto de presencia por la mañana y al mediodía. Nada evitó que los fieles a la Jira se fueran a casa, a medida que se acercaba la hora de la comida menos huecos quedaban en las áreas recreativas.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, Overo acogió a familias con niños pequeños y grupos de amigos, mientras que Gabitos se convirtió en el punto de reunión de los más jóvenes, que desbordaron el área durante toda la jornada. El programa de actividades organizado por el Ayuntamiento de Corvera arrancó a media mañana con el Concurso de Creación Artística Infantil en el que participaron 26 niños de diferentes edades. Los pequeños se repartieron por diferentes zonas para plasmar sobre el papel su propia visión de la fiesta. Los mejores dibujos fueron los presentados por Sergio Esteban, Claudia González, Marta Menéndez, Claudia Guerrero y Aleix Madriñán.

Mientras avanzaba la mañana se sucedieron las actuaciones de la Banda de Música de Corvera y del Grupo de Baile Tradicional, dirigido por Elvira González. A su alrededor decenas de personas animaron y aplaudieron las diferentes piezas. Overo fue testigo también del desfile de perros en adopción que organizó, un año más, la protectora Alma Animal, que preparó dos pases, uno por la mañana y otro por la tarde. Junto al Palacio se instalaron también los miembros de la Sociedad de Festejos de Trasona, que pusieron a la venta diferentes artesanías y recuerdos para recaudar fondos para la fiesta de Indianos. «Hemos preparado complementos hechos a mano para la fiesta y también imanes. Es una manera de promocionarnos y además sufragar nuestra propia fiesta», destacó Rosi Rodríguez, miembro de Sofetra.

Aunque las actividades programadas movieron a decenas de personas, sin lugar a dudas la protagonista de la jornada fue la comida campestre. Cientos de personas prepararon sus tarteras y sus barbacoas. Sobre la mesa o el césped tortillas, empanadas, bocadillos y mucha sidra y es que la Jira al Pantano se puede considerar ya como la primera 'fiesta de prao' de Asturias. «Venimos todos los años, no somos de Corvera, pero esta fiesta es una de las fijas para nosotros. No nos importa el tiempo que hace porque traemos toldos, solo pasarlo bien», comentaba ayer Ana Martínez, vecina de Avilés que logró convencer a un grupo de quince amigos para disfrutar de la jornada.

Muchos de los folixeros que ayer se dieron cita en torno al embalse eran repetidores pero otros se animaron a acercarse hasta Corvera por primera vez. «Mis amigos ya habían venido y me convencieron y me está gustando mucho la verdad», confesó Olatz Corcuera, que llegó a Trasona desde Mieres. Lo mismo sucedía al otro lado del pantano, en Gabitos. Allí se reunieron jóvenes desde diferentes puntos de Asturias como Pelayo Cortés, que aprovechó el festivo en Oviedo para no perderse la fiesta. «Es de los pocos sitios donde puedes estar con tus amigos sin restricciones de ningún tipo, además está el festival de música que a mí me encanta».

El Pantanazo reunió a cientos de amantes de la música electrónica bajo la carpa instalada en Gabitos para la ocasión. «Es un éxito, ya llevo un par de años viniendo porque traen a DJ buenos», comentaba Raquel Argüelles, vecina de Avilés.

Tras la comida la fiesta no decayó sino todo lo contrario. Fueron muchas las personas que se acercaron hasta la Jira tras la sobremesa para disfrutar de los actos de la tarde. Los más pequeños bailaron a ritmo del grupo Tres Colores y se divirtieron en las atracciones de feria instaladas. Los adultos en cambio esperaron a las siete para echar un baile con la orquesta Garibaldi, que amenizó la última de las verbenas de la fiesta.

La Jira al Embalse demostró ayer que ni el viento, ni la lluvia, que hicieron acto de presencia por la mañana, pudieron con el ánimo fiestero de los corveranos ni de los miles de visitantes que se citan en Trasona desde hace 59 años. Ayer se celebró la primavera en estado puro, con su meteorología cambiante, y se dio el relevo a las fiestas del verano, con la Hoguera de Trasona al frente, este año con su recién estrenada distinción como Fiesta de Interés Turístico Regional.