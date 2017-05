Dos películas y una charla en el Festival LGBTIQ del Niemeyer

El programa de la tercera jornada del Festival de Cine LGBTIQ, siglas que designan colectivamente a lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, ofrece hoy martes en el Niemeyer dos películas y una ponencia. Se abrirá a las cinco y media de la tarde con la proyección de 'UIO Sácame a pasear', producción ecuatoriana dirigida en 2016 por Micaela Rueda y protagonizada en sus principales papeles por Samanta Caicedo, María Juliana Rángel y Diego Naranjo. A las siete de la tarde un representantes del Comité Ciudadano Antisida impartirá una charla titulada 'La importancia de la detección precoz del VIH', con acceso gratuito previa retirada de invitación, para cerrar la jornada con la proyección de 'Mapplethorpe: Look at the Pictures'. Se trata de un documental estadounidense rodado en 2016 bajo dirección de Benton Bailey y Randy Barbato.