Un premio con sabor amargo

No podrá ser este año, pero Cristina Garrido, Carlota Muñiz, Paula Gutiérrez, Silvia Santaeufemia, Celia Riesgo y Soledad Martos están decididas a que del año que viene no pase. Alumnas de la Escuela de Artes y Oficios y ganadoras de la primera fase del Concurso Nacional de Danza Clásica, en la categoría fusión, celebrado el pasado mes de marzo en la Casa Municipal de Cultura, tenían en su mano el billete para la final que se disputará en mayo en Tarragona, pero la reciente lesión de dos de las componentes del equipo en la nieve ha truncado los sueños del equipo de clasificarse para la final de París.

Estas alumnas de Eldha Otero, en la Escuela de Artes y Oficios, celebraron por todo lo alto su triunfo en el concurso nacional de danza, en el que se midieron con bailarinas «de mucho nivel» de todo el Norte de España y de Castilla y León. Era el primero al que se presentaban después de muchos años de entrenamientos juntas y no esperaban conseguir tal éxito. Porque el primer premio en fusión, una de las cuatro categorías que hay en la danza clásica, no llegó solo, sino junto a dos segundos, uno en esta misma categoría y otro en la de jazz. Sentadas sobre el escenario junto al resto de participantes, las seis celebraron con saltos y lágrimas el premio que los dio el pasaporte para Tarragona, en un certamen organizado por Anaprode (Asociación Nacional para el apoyo y la promoción de la Danza en España).

Ahora que ya saben que no podrán disputar la final, se reafirman en que no dejarán pasar la próxima oportunidad. Ni rastro de enojo ni de decepción cruza el gesto de unas bailarinas acostumbradas desde muy pequeñas a la disciplina y el esfuerzo, a un espíritu de deportividad que muchas veces no se sospecha de una danza de la que sobresale más la belleza de su parte artística que la base deportiva.

«Estábamos muy nerviosas porque no esperábamos nada», confiesa Paula Gutiérrez un mes después de la competición, aún feliz y con el momento muy presente. Y «el año que viene iremos con más ganas», advierte Cristina Garrido. Estas ganas de superación son solo una de las características de un grupo para el que su profesora solo tiene buenas palabras.

Tienen algunas pistas para lograrlo. El ejercicio con el que se llevaron el primer premio fue un «moderno-clásico bastante fino, con diferentes estilos y juegos de movimientos», explican.

«Son unas chicas muy trabajadoras, que además de estudiar muy bien sacan tiempo para ensayar dos y tres horas a la semana y para certificar oficialmente sus conocimiento», ensalza Eldha Otero quien apunta también los beneficios de la danza como disciplina de corrección postural desde temprana edad. Desde corregir los pies planos o la lordosis lumbar al desarrollo de la psicomotricidad y la mejora de la coordinación, entre muchos otros.

Las seis chicas se están examinando en la Royal Academy of Dance y a alguna solo le quedan dos cursos para conseguir el título y poder convertirse en profesora, como Cristina Garrido. Y también acaban de pasar la prueba de cuarto curso en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, que es de de grado medio. Un camino que Otero las anima a seguir viendo las virtudes de constancia y esfuerzo que las caracteriza.