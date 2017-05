Los padres también van a la escuela

La educación de los niños es una tarea que corresponde en primera instancia a sus padres. Tal labor plantea un sinfín de retos y no siempre se encuentra la respuesta adecuada para superarlos e, incluso, su resolución genera nuevas incógnitas: ¿habrá estado bien así, habría sido más conveniente actuar de otra manera? No es necesario escorarse hacia situaciones extremas, con vástagos conflictivos, que también. Porque, ¿quién no ha pensado alguna vez, «por qué no habrá una escuela para los padres»? Los consejos, la ayuda y el apoyo mutuo siempre son bienvenidos. A tal fin, desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés han puesto en marcha, otro año más, el Programa de Orientación Educativa Familiar. Destinado esta vez a progenitores o tutores legales de niños de entre cero y seis años. Comenzó ayer y se desarrollará en un total de seis talleres, hasta junio, en el Edificio de Servicios Universitarios.

Ayer participaron una docena de padres, en realidad, en su inmensa mayoría madres, en este programa, que promueve la Consejería de Bienestar Social, gestado en la Universidad de Oviedo por la pedagoga Raquel Amaya, y que en Avilés gestiona el Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia. Como ponentes, Agustín Lozano y Begoña Nicieza, ambos integrantes del equipo avilesino de Servicios Sociales. «Vienen pidiendo recetas, y no las hay. Se aprende cometiendo errores», explica Begoña. Su perfil, el de personas con interés por aprender, aunque también con situaciones complicadas en su entorno familiar.

Al final, las dudas, y las preguntas que plantean, son similares en todos los padres. Por eso, en este curso se trata de generar coloquio, de poner en común estrategias a situaciones por las que todos pasan: una rabieta, una mala respuesta, un pequeño que no obedece...

El programa está estructurado en diferentes apartados. Desde las características de la etapa psicoevolutiva en que se encuentra el niño o la niña, técnicas de comunicación entre padres e hijos (no es similar en uno de tres años que en uno de seis), desarrollo emocional... Y también, como resalta Agustín, un punto importante es trabajar en la «autoestima de los propios padres, porque no es lo mismo uno seguro de sí mismo a la hora de enfrentarse a un problema, que otro que tiene dudas». Confiesa Begoña que a veces se magnifican las dificultades, y lo que un progenitor ve como un problema irresoluble, grave, al final no lo es tanto. Lo fundamental en la educación de la primera infancia es, en palabras de los expertos, «dejar sentadas unas bases firmes», antes de comenzar el camino hacia etapas siempre complicadas, como la adolescencia.

El derecho al aburrimiento

La sociedad actual, en la era de Internet, de los miles de canales de recepción de información, de la sobreexposición a la misma, los jóvenes y los niños se han acostumbrado al 'aquí y ahora'. Sobreprotegidos, se resuelven sus deseos de forma inmediata, les cuesta esperar por una posible recompensa, y se pretende que estén entretenidos de continuo, mas como indica Begoña, en la educación han de establecerse límites y barreras. «Así desarrollan tolerancia a la frustración, porque no quieren entender que un no es un no -apunta-. Y a veces, tienen que aburrirse». El aburrimiento como una parte más del aprendizaje, «porque no tenemos que contentarlos siempre, y eso deben asumirlo en primer lugar los padres», añade Agustín.

No obstante, y pese a que no todas las estrategias tienen por qué funcionar de la misma manera, puesto que cada niño puede responder ante ellas de una forma diferente, sí hay pautas incuestionables. Como recalca Agustín, «los padres tienen que llevar una línea educativa pareja en las cuestiones más básicas».