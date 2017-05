La solicitud de plazas se resiente en los colegios concertados y en Versalles

Solo los tres colegios más grandes de la enseñanza concertada, San Fernando, Paula Frassinetti y Santo Ángel, mantendrán el pulso el próximo curso escolar, o al menos eso se espera a la vista de los datos de solicitud de plaza para el segundo ciclo de Infantil (3 a 6 años). Según los números proporcionados por los propios centros, el primero tendrá que baremar al recibir 104 solicitudes para las 92 plazas ofertadas, en el Frassinetti han recibido 47 para 46 y en el Santo Ángel, 40. Son la cara amable de una natalidad menguante que pasa factura especialmente a centros de Versalles, Miranda y La Carriona, tanto públicos como concertados.

La enseñanza pública, que el año pasado no cubrió el 39% de sus plazas, ha logrado rebajar el porcentaje hasta el 30%, con 322 solicitudes presentadas para las 460 plazas ofertadas. A la cabeza de ese repunte, El Quirinal, que tras un año sin baremar volverá a hacerlo este al recibir 81 solicitudes para las 69 plazas de tres años ofertadas para el curso 2017-2018.

Uno de los trámites más detestados por todos los equipos directivos por lo que significa (dejar a estudiantes fuera del centro elegido por sus padres o tutores) se considera ahora un mal menor viendo los estragos que la baja natalidad está haciendo en las matrículas. El año pasado fue el primero de esa contracción que puso a todos en alerta y tras la que comenzaron a gestarse cambios desde la Consejería de Educación y Cultura, que ha anunciado un recorte de aulas en la concertada que está recurrido. En principio, en Avilés afectará al colegio San Nicolás de Bari, al Principado y al Luisa de Marillac. El primero, que ya tenía planificado unificar las unidades de tres y cuatro años, tan solo ha recibido ocho solicitudes de plaza para el curso que viene que, junto a los cuatro alumnos que en la actualidad integran el aula de cuatro años, formarán un grupo de doce alumnos.

El Colegio Principado no quiso ayer facilitar sus datos al interpretar que el prematuro anuncio por parte de la Consejería dirigida por Genaro Alonso tiene un efecto perverso y negativo sobre la matrícula. Desvelan, eso sí, que tanto para Primaria como para Secundaria han recibido siete y seis solicitudes, respectivamente.

En el Luisa de Marillac, el tercero de los señalados por la Consejería, ha vuelto a caer el número de solicitudes de plaza, de las doce recibidas el año pasado a nueve. A este colegio de Miranda, al que acuden muchos vecinos de La Luz y Corvera, le repercute negativamente la baja natalidad del barrio. De hecho, el vecino colegio de La Carriona, a menos de quinientos metros, lleva varios años con unos «ocho o nueve» alumnos nuevos de tres años.

No es el único barrio en el que sucede. También, en Versalles. Los esfuerzos tanto del colegio Versalles como del Marcos del Torniello para atraer a nuevos alumnos son baldíos en tanto que la natalidad no es la fuerte de los vecinos. En el Marcos del Torniello han registrado doce solicitudes de plaza, una más que el año pasado, y en el de Versalles, 21, una menos, pero preocupante teniendo en cuenta que este es un centro de línea 2, es decir, con dos clases por curso. «Es una cifra mala. En el centro notamos demanda para otros niveles, lo que nos demuestra que la valoración del colegio no es mala, pero en los últimos años hemos notado una caída por la bajada de la natalidad», resume el director Ramón González.

En Llaranes no mengua, pero la matrícula solo crecerá en ocho niños en el Apolinar Hevia y en el LLaranes, al igual que en Villalegre y en el Poeta Juan Ochoa, de La Luz. Por su parte, el Buen Consejo, en El Pozón, sufre una pequeña bajada, de las 27 solicitudes recibidas el año pasado a las 24 del presente. Aún así, suficientes para completar la unidad.

En el Enrique Alonso, las 37 solicitudes para 46 plazas los dejan «muy satisfechos», más si cabe un año después de haber recibido 27.

En El Carbayedo, el Palacio Valdés ha recibido 34 solicitudes y ocho para primero de Primaria que, salvo vacante inesperada, no tendrán plaza. «Tenemos esos cursos llenos», indican desde el colegio. Y en Sabugo, aunque a menor escala que en El Quirinal o el Enrique Alonso por su tamaño, también aprecian una leve recuperación de la solicitud de plaza en tres años. Este año ha tenido «unas veinte».

Próximas fechas

Lo que sí transmiten algunos colegios como «poco habitual» son las cinco, seis o hasta ocho solicitudes recibidas para primero de Primaria y que no saben muy bien a qué atribuir. Ha ocurrido en El Quirinal (5), en el Enrique Alonso (6), en el Palacio Valdés (8) y en el Principado (7). En algunos como el Palacio Valdés tienen esos cursos llenos por lo que los interesados tendrán que estar atentos el 9 de mayo a la publicación de las listas provisionales de solicitudes admitidas. Tendrán dos días para alegar y el 19 de mayo se publicarán las listas definitivas.

La matrícula para los ciclos de Infantil y Primaria se podrá formalizar entre el 13 y el 21 de junio. Entonces será el momento de comprobar si se formaliza lo que augura la solicitud de plaza, que no siempre se cumple al cien por cien.