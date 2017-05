Somos anima a las educadoras a volver a denunciar al gobierno en el juzgado de lo social

Somos ha vuelto a cargar contra el equipo de gobierno local por el conflicto de las educadoras infantiles, al que acusa de «rompehuelgas» no solo por los servicios mínimos anulados cautelarmente por una jueza, sino «por otras tres vulneraciones adicionales». Se refiere a no haber entregado la relación nominal de las trabajadoras que tenían que realizar los servicios mínimos, a no seguir los cauces pertinentes de las comunicaciones y por incluir a integrantes del comité de huelga en los servicios mínimos, lo que «según la jurisprudencia supone una vulneración de derechos fundamentales de libertad sindical»», por lo que anima al colectivo a denunciar el asunto en los juzgados de lo social.

Las educadoras infantiles afrontan hoy su quinta jornada de huelga, la primera de las cuatro previstas en mayo, sin más avances que el apoyo del Pleno municipal, la semana pasada. Además, el colectivo ha sumado el de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) de la Escuela Infantil El Quirinal, que informa de la presentación de varias quejas por registro de las familias. «El funcionamiento de las escuelas de Avilés es excelente gracias al trabajo que cada día desempeñan con nuestros hijos, por como se involucran en su trabajo y, en general, por su dedicación dentro y fuera de la escuela», explican.