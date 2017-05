El acusado de engañar a varios anguleros de San Juan de la Arena afirma que solo tratan de sacarle dinero

D. J. G. M. y L. A. G. negaron ayer haber estafado o engañado a los tres anguleros de San Juan de la Arena que les sentaron en el banquillo del Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por el que se enfrentan a cinco años de cárcel y 50.000 euros de responsabilidad civil por haberlos enviado a la República Dominicana a pescar angulas y no haber cumplido ninguna de las condiciones prometidas. Los acusados esgrimen que no se les contrató sino que se les informó de lo rentable que podría ser pescar angula en el país caribeño y que, una vez allí, se «fueron de fiesta» y «lo gastaron todo en beber».

Según D. J. G. M., propietario de una piscifactoría, en conversaciones informales había comentado con vecinos del pueblo, «furtivos» y «en situación precaria», la posibilidad de pescar angula en la República Dominicana, algo que él mismo estaba pensando en hacer, pero a lo que finalmente no se unió «por circunstancias que surgieron». En ningún momento, siempre según su declaración, les ofreció un contrato ni un salario ni cualquier otro tipo de condición. «Solo los puse en contacto con L. A. G.», en una primera reunión en Gijón a la que habrían acudido más de ocho potenciales trabajadores.

El aludido corroboró esta versión y explicó que les facilitó la entrada y la acomodación en Sánchez «porque me dieron la tabarra» y porque al final se pactó que él sería el comprador principal de la angula, que también cotiza al alza allí. Convencido del negocio, les compró billetes de avión de ida y vuelta, abonados también por D. J. G. M., les dio 500 euros a cada uno para sufragar gastos iniciales y les alquiló una casa grande con servicio doméstico y seguridad. «Lo único que les prohibí fue que entraran chicas a la casa porque no me quería arriesgar a temas de droga, que allí están muy penados», respondió tras ser interrogado sobre la supuesta ausencia de libertad, falta de comida y exceso de jornada de trabajo que denunciaron los anguleros. «Yo creí que me enviaba trabajadores y lo que me envió fue lo que en mi país llamamos 'delincuentes' (...). No pescaban nada. Estuvieron de fiesta hasta que se acabó el dinero», apostilló.

Los tres trabajadores querellantes, de los cuatro que viajaron, explicaron que se les había prometido un salario de 1.500 euros, más otros doscientos por cada kilo de angula pescada, que nunca llegaron a cobrar, por lo que su familia y amigos tuvieron que enviarles dinero por Western Union. Hablaron de jornadas de trabajo de «seis y ocho horas», según J. M. D. G., o de «ocho, diez, once o dieciséis horas», según P. F. G. G.

Sin contrato ni seguro

Afirmaron que tenían que avisar al encargado de seguridad de la casa de cualquier salida y que tenían que hacerlo acompañados, que muchos días tenían que buscarse la vida para comer, que no veían el pesaje de la angula, que no firmaron ningún contrato, que el seguro de vida era papel mojado y que «hasta por la noche nos ponían un candado en la verja de las habitaciones». «No aguanté ni un mes porque pensé que no salía vivo, la gente de allí nos quería matar porque pescábamos su angula sin licencia, de lo que nos enteramos una vez allí», declaró uno de ellos.

Explicaron que viajaron al país caribeño pese a no haber firmado ningún contrato porque confiaban en la palabra de un vecino al que conocen de toda la vida. «Nos dijeron que lo firmaríamos allí porque era más barato», afirmaron. No habría sido así y, a la vuelta, «yo fui a hablar con D. J. G. M. para reclamarle el salario como una persona civilizada y le dije que si no me pagaba lo metía en el juzgado. 'Mételo donde quieras que tengo perras abondo', me respondió», aseguró J. M. D. G.

La abogada de la defensa del empresario de San Juan de la Arena expuso que el hecho de que tuvieran teléfonos móviles, que se les hubiera dado quinientos euros a cada uno para marchar y que pudieran volverse en dos tandas, cuando ellos quisieron, demuestra que «no estaban casi secuestrados», como testificó uno de ellos, y recordó que lo que se estaba enjuiciando era un supuesto reclutamiento de personas con condiciones trabajo engañosas o falsas, algo que para ella no habría quedado demostrado.

Los dos acusados ya fueron condenados por el Juzgado de lo Social de Avilés a abonar los salarios prometidos.