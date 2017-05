«Muchos jóvenes asimilan la homofobia sin ninguna reflexión»

Marián Moreno, profesora de Secundaria y experta en la formación del profesorado en coeducación y diversidad sexual y de género, continuó ayer las conferencias organizadas con motivo del Festival de Cine LGBTIQ presidiendo la mesa redonda 'Un pupitre para nuestro alumnado LGBTIQ'.

-¿Qué es lo más importante a tener en cuenta cuando se habla de lgbtifobia en las escuelas?

-Lo más alarmante es que este alumnado se nos está pasando desapercibido. Es decir, el profesorado, básicamente por falta de formación, no está atendiendo a la diversidad sexual y por lo tanto sólo vemos a estos alumnos LGBTIQ cuando ya hay casos de acoso o violencia escolar. Por eso existe la urgente necesidad de atender a esta realidad dando referentes positivos para que no crezcan con la idea de que tener una diferente identidad u orientación sexual es algo negativo.

-¿Qué herramientas serían necesarias para conseguirlo?

-Las tutorías por ejemplo, que ya existen en algunos institutos de España. Son sesiones semanales de una hora en la que los profesores que quieran y estén formados para ello están a disposición de todo el alumnado del centro, no solo del LGBTIQ, para dudas y consultas.

-¿Y sesiones con toda la clase a modo de charla sobre sexualidad?

-También son muy efectivas. De hecho en Asturias tenemos la suerte de contar con la asociación Xente Gay Astur (XEGA), que dan este tipo de charlas por los centros. El problema es que ellos no pueden estar durante todo el año.

-¿Por qué es tan importante involucrar a toda la comunidad educativa?

-Porque precisamente el principal objetivo es ayudar a combatir la homofobia. Muchísimos adolescentes tienen dudas al respecto que no se atreven a preguntar y a su vez tienen una homofobia asimilada, pero en absoluto por reflexión.

-Otra parte importante de esta 'ecuación' es el profesorado.

-Por supuesto. Como comentaba, la correcta formación del profesorado referente al colectivo LGBTIQ es uno de los pilares más importantes. A veces partimos incluso de errores de base. Los profesores tienen que saber diferenciar lo que es la identidad respecto a la orientación, no confundir por ejemplo la transexualidad con la homosexualidad.

-¿Cuál es el principal obstáculo que encuentran a la hora de presentar estos proyectos en los centros educativos?

-Sin duda, el gran desconocimiento. Además, en Asturias hay el problema añadido de que no cuenta con un protocolo de transfobia en los centros como sí hay en otras comunidades como Navarra, Madrid o Canarias. La indiferencia también es muy peligrosa, esa actitud tan repetida de «como no sé gestionarlo, lo ignoro y no lo hago». Estamos inmersos en una lucha constante, porque además el alumnado LGBTIQ nos reclama que actuemos.

-¿Cómo lo notan?

-Pues cuando 'salimos del armario' frente a ellos enseguida se sienten cómodos y empiezan a preguntar y consultar dudas. Todo esto tiene que estar reglado, sino es una locura.

-¿No es suficiente la figura del orientador?

-Ojalá pudiese solucionar todos los casos de fobias y acoso, pero volvemos al punto de inicio. La convivencia no es orientación, tiene que ser competencia de todo el centro, aunque después haya efectivamente una persona que coordina. Formar en valores no es tarea exclusiva de un solo profesor ni de un solo departamento.

-¿No nota sin embargo una mayor sensibilización frente al acoso?

-Sí, pero insisto en que hace falta formación o a largo plazo nos encontraremos trabajando sobre nada, sin cimientos. Casi la totalidad de casos de acoso escolar se dan por rechazo a lo diferente, por lo que nuestro objetivo debería de ser educar a una ciudadanía heterogénea que conviva pacífica y críticamente.