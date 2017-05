«Invadí el carril, pero no me dicuenta», declara la conductoraque provocó un accidente mortal

«Por lo visto, invadí el carril contrario. Pero yo no me di cuenta», declaró ayer H. M. V. D. en el Juzgado de lo Penal Número 1, en el que se celebró la vista oral por un accidente de tráfico ocurrido en diciembre de 2014 en la carretera entre San Juan de la Arena y Soto del Barco, a la altura de El Castillo, en el que falleció José Luis Pinto, vecino de Piedras Blancas, de 56 años. La mujer, que se enfrenta a una petición de dos años de cárcel y cuatro de retirada del carnet, se disculpó con la familia al principio y al final del juicio. «Perdón. Lo siento de todo corazón», afirmó.

La encausada no supo explicar qué es lo que había pasado porque «no vi nada», «tras dar la curva, saltó el airbag y no vi nada».

Reconoció que en aquel momento tomaba medicación (Tranquimazín y otros dos medicamentos para la tensión) y «no sabía que podía influir en la conducción, nunca lo había escuchado». Aseguró que no iba rápido, entre cuarenta y cincuenta kilómetros por hora, porque «no sobrepaso la limitación» de la carretera.

El guardia civil que testificó en sala reconoció que las condiciones tanto de la carretera como del día eran buenas y que, según sus investigaciones, la velocidad «no era excesiva». Atribuyó a un «despiste o distracción» la invasión del carril contrario por el que viajaba la víctima en un Seat 600. «Colisionó contra un vehículo muy antiguo, que no absorbe los golpes como los modernos. Si hubiera sido otro coche, quizás no hubiera pasado esto», respondió a preguntas de la fiscal, quien tras la vista rebajó la petición de pena, de un año de cárcel, tres de retirada del carnet y 250.000 euros de indemnización a dieciocho meses sin conducir y una multa de seis meses, a seis euros al día.

La defensa de H. M. V. D. lamentó que este hecho se juzgara como un delito de homicidio imprudente cuando «antes habría sido una falta». Consideró que se trataba de un «hecho desgraciado» y afirmó entender que la familia del finado quisiera que se le retirara el carnet de por vida, pero recordó que no había habido consumo de drogas, ni velocidad excesiva. «Solo fue una distracción momentánea». Pidió la absolución y, subsidiariamente, dieciocho meses de retirada del permiso de conducción y tres meses de multa a tres euros diarios. Recordó que su cliente no conduce desde entonces y no tiene intención de volver a hacerlo.

Julio César Galán, abogado de la familia, pide dos años de cárcel y cuatro de retirada del carnet por una «imprudencia grave».