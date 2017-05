Música de raíces americanas con Speedbugy USA en la Factoría Cultural

Speedbugy USA, agrupación que como deja entrever su nombre proviene del otro lado del 'charco', vuelve una vez más a los escenarios españoles para presentar su música. Esta nueva gira 'ibérica', que comenzó el pasado martes en Ourense y que no pisará el freno hasta el próximo día 14 en Tarragona, trae consigo un total de trece shows, con parada en Avilés incluida. Los cuatro músicos saltarán mañana sábado a las 21 horas al escenario de la Factoría Cultural un concierto que el propio líder de la banda, el vocalista y guitarrista Timbo, se atreve a vaticinar como «vibrante».

Si bien es muy difícil enmarcar a los americanos en un estilo musical definido, ellos mismos se identifican con los críticos que hablan de «una mezcla perfecta de rock, punk y country» o, lo que es lo mismo, 'cow punk'. «El 'cow punk' es la unión de la música tradicional country con una actitud más propia del punk», explica Timbo, cuya estética 'hard' con los brazos llenos de tatuajes encaja bastante con su definición. Este estilo viene definido en gran parte por sus raíces, asentadas en el condado de Los Ángeles donde, como en el resto del país, hay una gran predilección por este tipo de sonidos.

Sin embargo, Timbo advierte que «tocar country en Estados Unidos no necesariamente te abre las puertas del éxito, tienes que ser bueno y no solo cumplir con los gustos del público». El artista explica precisamente su amor por la música americana a través de sus orígenes que, a diferencia de los de su formación, yacen en la otra punta del país. «Soy de una pequeña ciudad sureña de Hammond, Luisiana, la tierra de 'Dixie', por lo que crecí escuchando subgéneros como rockabilly, blues pantanoso, zydeco, cajún, country y rock 'n' roll. Esto me ayudó a su vez a desarrollar un fuerte amor por la música americana», reconoce.

«Nuestras letras hablan de la clase trabajadora y de las personas que toman un camino descarriado»

Aunque estos estilos -a excepción del country y, sobre todo, el rock 'n' roll- no llegaron a desembarcar con fuerza en países europeos como España, el público valora lo distintivo de grupos como Speedbugy USA, que repite una vez más sobre los escenarios nacionales debido al éxito y la buena recepción cosechados en anteriores visitas. «Me encanta este país, en muchos aspectos me recuerda a mi zona en Los Ángeles», destaca Timbo a la vez que apunta que «la intensidad de la 'masa' durante los directos es espectacular, ahí es donde se nota su gran pasión por la música».

Cuando se le pregunta por la fructuosa trayectoria de la banda, Timbo tira de humor para intentar dejar claro que «los éxitos son efímeros y dependen de tu trabajo y empeño, pero también de otros factores más externos, por lo que lo mejor es disfrutar del momento». «Nunca pensé que llegaríamos tan lejos porque lo cierto es que tampoco imaginaba vivir tantos años como para verlo», bromea. Aunque reconoce que su objetivo «siempre ha sido tocar música sincera que provenga del corazón», tampoco se olvida de los grandes sueños, que en su caso pasarían por hacer de teloneros de The Rolling Stones.

Pese a la notable influencia que supusieron 'Sus satánicas majestades' en los ritmos de Speedbugy USA, Timbo señala referentes más cercanos como sus bandas 'vecinas' de Los Ángeles de la década de los ochenta. «Rank and File, Tex and the Horse Heads, Blood on the Saddle y X son algunas de mis favoritas», asegura el músico. A través de sus letras, los norteamericanos intentan presentar historias «por y para la clase trabajadora, las de aquellos que han tomado un camino descarriado o que se han encadenado a un vicio y ahora necesitan esperanza».

No obstante, y a pesar de la profundidad del mensaje, en el concierto de Avilés de mañana prometen una auténtica «fiesta», por lo que Timbo recomienda «ir con muchas ganas de bailar y pasarlo bien». Las entradas para poder disfrutar de esta actuación aún están a la venta en la Factoría Cultural por quince euros.