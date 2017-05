«Los padres tienden a culparse de que sus hijos sean homosexuales»

Iván Rotella, sexólogo del centro CASA y responsable del proyecto Diversex, prosiguió ayer la ronda de conferencias organizadas con motivo del Festival de Cine LGBTIQ junto a su compañera Ana Fernández Alonso, presidenta de la Asociación Asturiana para la Educación Sexual (Astursex).

¿Qué tal la experiencia al frente del proyecto Diversex?

Muy bien. Este año los participantes en este programa han desarrollado una investigación de tipo cualitativo muy interesante sobre sexualidades juveniles, por lo que ahora estamos presentando los resultados obtenidos.

«En los últimos diez años hemos notado que cada vez el entorno es más receptivo a la aceptación»

¿En qué consistía?

Ellos mismos decidieron tomar a su entorno heterosexual como 'muestra' para someterles a las típicas preguntas que ellos han tenido que contestar miles de veces por su condición u orientación sexual. Es difícil encontrar una persona LGBTIQ que no haya respondido al menos en una ocasión al «¿Cuándo te diste cuenta de que eras diferente?» o «¿No piensas que esto es una fase que se va a acabar cuando conozcas a un buen amante del sexo contrario?».

Es decir, someterles a los estereotipos sociales.

Claro. El principal problema sigue siendo que la sociedad no es consciente de que ser homosexual, transexual o bisexual no se elige, no es una opción. Es, como nosotros lo llamamos, un 'proceso biográfico'. Es decir, la persona, a medida que crece, va notando que se siente atraído por un determinado sexo. Es, por tanto, un proceso que tiene que ver con todo lo que eres tú como persona, no con nada genético.

¿Qué resultados han obtenido?

Lo más llamativo es que todos los encuestados se mostraron sorprendidísimos de que se les formulasen esas preguntas, porque nunca se habían planteado su 'decisión' de ser heterosexuales.

¿Cuál es el papel que debe jugar la educación?

Uno imprescindible, sin duda. La clave para poder trabajar bien estos temas está en la educación, pero empezando incluso en los cursos de Infantil y Primaria. Cuando trabajas con niños pequeños, estos no tienen ningún problema en que haya otros niños a los que les gusten los niños ni niñas a las que les gusten las niñas. A ellos les es totalmente indiferente, son capaces de entenderlo todo de forma mucho más simple.

Sin embargo, parece que hay colectivos que quieren combatirlo con autobuses.

Sí, ahora por culpa del 'autobús naranja', aunque no sé si sería más correcto decir «gracias a», está muy presente el tema de la transexualidad entre los más pequeños. Insisto en que en lo que refiere a los niños no se dan casos de rechazo. Somos los adultos los que tenemos los esquemas demasiado férreos y estrictos. Por eso otra de las claves está en dar herramientas a las familias.

¿En qué sentido, de análisis?

Sí. Muchas veces las familias no saben cómo enfrentarse al hecho de que su hijo pueda ser gay, lesbiana o transexual.

¿Desde el centro CASA no han notado un cambio en todos estos años respecto a este apoyo?

En estos diez años sí que hemos notado una aceptación y una integración mayor del colectivo LGBTIQ en los centros educativos. Es un cambio lento, pero que cada vez tiene más visibilidad. De hecho Diversex nació para ayudar a todos estos jóvenes y últimamente nos hemos dado cuenta de que las dificultades que tienen, si bien en algunos casos son aún muy difíciles, en muchos otros tienen más que ver con las familias que con el entorno, que cada vez aceptan más esta realidad.

La familia sí que se presenta entonces como un foco abierto de conflicto.

Sí. Además, los padres adoptan la actitud de culparse, como si fuese responsabilidad suya que su hijo sea homosexual. Si ni siquiera nos planteamos que sea nuestra 'culpa' que nuestro hijo sea heterosexual, ¿por qué sí se hace al contrario?

Parece que el debate sobre la aceptación de la diversidad sexual está más abierto que nunca.

Sí, pero es importante mirar más allá de las etiquetas para evitar caer en confusiones. No obstante, entiendo que hay que visibilizar muchas siglas por la lucha histórica que llevan detrás.