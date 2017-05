«No quería saber a dónde venía porque no quería tener prejuicios»

Toda una trayectoria profesional entre País Vasco, Asturias y Navarra no ha sido suficiente para que José María Esteban Corral pierda su ligero deje madrileño pese a ser desde hace tiempo un asturiano de 'adopción', tras haber trabajado en la Jefatura Superior de Oviedo entre 2002 y 2013. Comisario en Pamplona e Irún desde entonces, ahora lleva las riendas de Avilés. Y aunque los índices de delincuencia no son, a priori, un reto, sí lo es el «hacer más con menos» del que habló hace un año el Delegado de Gobierno en Avilés, Gabino de Lorenzo.

Tomó posesión el 31 de marzo, un mes y medio después de haber llegado. ¿Cómo fue esa toma de contacto? Imagino que habría leído antes algo en prensa sobre algunos problemas que trascendieron sobre este comisaría.

Sabía a dónde venía, pero no quería saberlo. Me explico: no quería tener prejuicios, porque es mejor no tenerlos. Me querían contar cosas en Irún, porque allí hay mucho policía de aquí, pero yo prefería no saber demasiado. Cuando llegué la encontré problemática pero no más que cualquier otro centro de trabajo. Todos los bancos, empresas o instituciones tienen problemas en un momento dado y si no se resuelven pronto se acaban enconando. Aquí no se habían resuelto.

Doble reto, entonces. Aparte del trabajo policial propiamente dicho, le está tocando pacificar o reordenar la situación.

La palabra es estabilizar. Sin más. Volver a la tranquilidad del trabajo diario de la policía.

¿Ha sido posible teniendo en cuenta que muchas de esas tensiones fueron derivadas de la escasez de personal?

Sí, fue por eso. Cuando hay mucho personal y se puede distribuir el trabajo mejor no ocurre. Pero sí cuando hay menos, es entonces cuando surgen las fricciones.

¿Qué pasos se están dando?

Se está partiendo de cero. Estamos empezando, tratando de tranquilizar los ánimos para que se venga a trabajar con satisfacción. Con diálogo y con algún pequeño retoque a satisfacción de todos. Si eso funciona, ya está. Confío en que, como policías vocacionales que somos, se resolverá.

En estos dos meses y medio en Avilés, ¿cómo ha sido la aproximación o inmersión en sus estamentos?

La intención sigue ahí bien fuerte, pero no vivo en Avilés y esto me supone un hándicap a la hora de asistir a algunos actos en fin de semana. Intentaré cumplir siempre que pueda. De todas formas, Avilés forma desde ya parte de mi acervo cultural. Me gusta muchísimo y antes de estar destinado aquí ya había tenido ocasión de comer alguna vez y tomarme una cerveza aquí.

Su último destino fue como comisario en Irún, donde realizaba funciones muy diferentes porque allí la Ertzaintza tiene atribuidas algunas de las competencias de la Policía Nacional. ¿Qué tenía allí más peso?

Eso no es exactamente así. La Policía Nacional en Irún tiene mucha actividad. Es cierto que no lleva seguridad ciudadana, pero mantiene todas sus competencias. Hay brigada judicial, investigación y científica, es decir, la misma estructura que aquí. No hay radio patrullas, pero sí para cuestiones de extranjería. De hecho, los temas de extranjería es la labor más importante porque, de las cuatro comisarías de Policía Nacional que quedan en el País Vasco, la de Irún es la única que está en la frontera y porque tiene una comisaría conjunta en Hendaya que depende de Francia y que funciona las veinticuatro horas del día. La única diferencia en Irún es que nos hemos replegado un poco para dejar espacio a otros cuerpos.

Entonces, ¿puede ser un revulsivo esa ampliación de funciones en su última etapa laboral?

Sí, claro, aquí se asumen las competencias en su totalidad, que allí están recortadas. Pero no es un reto porque ya lo estaba haciendo antes de irme al País Vasco. Y al ser una comisaría más pequeña, estamos todos más volcados. Pero este no va a ser mi último destino laboral

Lo dijo el Jefe Superior de Policía de Asturias en su toma de posesión.

Sí, sí, lo dijo sin preguntarme (Risas). Pero, no, no vengo aquí a jubilarme.

En estos tres meses escasos que lleva aquí, ¿qué tipo de delincuencia observa en Avilés?

Los patrones de delincuencia son los propios de una ciudad tranquila de este tamaño. La mayoría son delitos leves y, lógicamente, alguno es más llamativo. Son riñas, alguna pelea, colisiones leves, robos en vehículos, cosas así. No es una ciudad conflictiva. Como toda España, en general.

No es la percepción que se tiene.

Lo sé, porque si tú estás muy tranquilo y te enteras de cualquier cosa, por mínima que sea, te alarmas. En los ochenta había muchos problemas con la heroína y los robos y a nadie le llamaba la atención. Estamos en un periodo de tranquilidad, solo interrumpido por dos o tres hechos puntuales. La sensación de inseguridad es subjetiva. ¿Qué puede haber dos o tres robos en vehículos o en el hospital? No dejan de ser hurtos, sin contacto ni violencia.

A su predecesor en el cargo no le gustaba que la prensa publicara información sobre la mayoría de los sucesos. ¿Sigue usted esta línea?

Tenéis obligación de informar. Pero es muy diferente dar un titular u otro. Si se pone algo así como 'Ola de robos en La Carriona', la gente de allí se sobresalta. Si se dice que ha ocurrido tal hecho y tal otro, es diferente. El problema es ese, la dimensión del titular.

¿Se pueden rebajar, entonces?

Siempre se puede. Aunque, claro, hay un límite. Siempre va a haber, aquí y en cualquier otro lugar, riñas vecinales o peleas en un bar por exceso de alcohol. Tratamos de llegar a ese mínimo. Además, si en un año nos 'visita' gente de fuera o salen muchos de los habituales de prisión, pues subirá el índice. La investigación es importantísima.

¿Cómo están funcionando las 'patrullas inteligentes' que habló de poner en marcha?

Quiere decir que el policía que va de patrulla no sólo tiene que estar pendiente de la llamada del 091, sino que a la vez tiene que tener iniciativa, interactuar o identificar si lo ve necesario. Se trata también de proveer a los agentes con la información suficiente para que sepa dónde se están cometiendo los hechos. Es actuar con objetivos. Siempre se puede salir con más información y conocimiento de hechos concretos. Con los objetivos. Eso exige reuniones previas y un trabajo de información por parte de los jefes de brigadas.