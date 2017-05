Juan José Fernández y JuanVega se disputan en las urnasel cargo de coordinador de IU

Los aproximadamente 140 afiliados de Izquierda Unida Avilés deciden hoy en las urnas quién será su coordinador local durante los próximos cuatro años. Hay dos opciones, el exconcejal Juan José Fernández y Juan Vega, afiliado de base activo en plataformas. La votación se celebrará entre las doce del mediodía y las siete de la tarde en la sede, sita en el número 35 de la calle de Llano Ponte, y se espera que en torno a las ocho el comité electoral dé a conocer los resultados. Con todo, el ganador tendrá que esperar una semana a ser ratificado en el cargo por la asamblea.

Concejal delegado en el área de Cultura en el mandato 2003-2007, con PSOE e IU en el gobierno local y el socialista Santiago Rodríguez Vega en la alcaldía, a Juan José Fernández se le vincula con el sector más cercano al portavoz municipal, Alejandro Cueli, y al actual coordinador, Ángel Guido, que no puede optar a la reelección una vez agotados dos mandatos.

Tomó el relevo en 2010 de la mano de José Fernando Díaz Rañón, también exconcejal, una de las voces críticas que actualmente surgen en IU Avilés y señalado como mentor de la candidatura que encabeza Juan Vega, quien a su vez se declara «libre de mochilas».

Jubilado de Hunosa natural de Langreo y afincado en Avilés desde hace unos diez años, Vega aboga por que IU mantenga como un partido independiente. Dicho de otra manera, se muestra reticente si no abiertamente en contra a formar candidaturas comunes con Podemos, cualquiera de sus marcas o con Ganemos. «Quiero preservar la identidad de IU, no quiero que nos absorban, si hay que hacer pactos será sobre un programa y al mismo nivel, no un cambio de cromos. Quiero recuperar la imagen de IU, que no quede a la sombra de ninguna otra organización», dijo en una reciente entrevista publicada en este periódico, en la que también se marcó como metas cerrar grietas internas y abrir la formación a la militancia.

Miembro del consejo político de IU, Juan José Fernández representa la línea continuista e impulsó confluir en las pasadas elecciones municipales con Ganemos y Podemos, propuesta que a la postre no fructificó. Califica de «positivo» el balance del actual órgano gestor de IU Avilés y apuesta por llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas situadas a la izquierda del PSOE que se materialice en un programa de consenso como vía para llegar a la alcaldía, el objetivo que se marca. Su argumento es que «las tres fuerzas sumamos 14.000 votos y el PSOE tiene hoy la alcaldía por nuestras división. De eso tenemos que aprender y ser capaces de entendernos».