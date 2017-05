Juan José Fernández, nuevo coordinador de IU Avilés por mayoría abrumadora

Juan José Fernández fue elegido este sábado nuevo coordinador de Izquierda Unida Aviléspor mayoría abrumadora. De los 77 afiliados que ejercieron su derecho a voto, el 60% del censo, 59 introdujeron en la urna la papeleta con su nombre frente a los catorce que se decantaron por la otra alternativa, Juan Vega. Los otros cuatro votos fueron en blanco. Ex concejal de Cultura en el mandato 2003-2007, con PSOE e IU en el gobierno local y el socialista Santiago Rodríguez Vega en la alcaldía, pertenece al sector más cercano al portavoz municipal, Alejandro Cueli, y al todavía coordinador, Ángel Guido, que no pudo optar a la reelección una vez agotados dos mandatos.

Fernández se muestra abiertamente favorable a buscar la confluencia con los otros dos partidos con presencia en la Corporación situados a la izquierda del PSOE, Ganemos y Podemos, con el fin llegar a un programa de consenso y acudir a las próximas elecciones municipales en una lista única. «Las tres fuerzas sumamos 14.000 votos. Tenemos que entendernos y luchar por la alcaldía », manifestó ayer tras conocer su victoria.

Jubilado de Hunosa, natural de Langreo y afincado en Avilés, Juan Vega era la opción del sector que apuesta por mantener a IU como un partido plenamente independiente, contrario a la confluencia con otras fuerzas. «Quiero preservar la identidad de IU, no quiero que nos absorban, si hay que hacer pactos será sobre un programa y al mismo nivel, no un cambio de cromos. Quiero recuperar la imagen de IU, que no quede a la sombra de ninguna otra organización», dijo en una reciente entrevista publicada en este periódico, en la que también se marcó como metas cerrar grietas internas y abrir la formación a la militancia.

Juan José Fernández asumirá la próxima semana el cargo de coordinador de IU Avilés una vez sea ratificado por la asamblea local.