El paro sigue bajando en Avilés a menor ritmo que la media regional y nacional

El empuje de la gran industria, la actividad portuaria, el auge del sector turístico y contar con infraestructuras culturales de primer nivel no impide que el paro continúe bajando en Avilés a menor ritmo que en el conjunto de Asturias, a su vez la tercera comunidad en la que menos ha descendido en el último año pese a que abril dejó la mayor caída en la última década, 2.722 personas en relación a marzo, el 3,23%. A nivel nacional el retroceso fue del 3,5%, 129.281 personas que dejan la cifra total en 3.573.036, la más baja desde 2009, mientras que en Avilés se quedó en el 2,45%.

El paro también ha descendido en el resto municipios que a efectos de los servicios públicos de empleo integran la comarca de Avilés a excepción de Corvera, donde repunta un 0,76%. Entre los seis -Castrillón, Gozón, Illas y Soto del Barco, además de Avilés y Corvera- el descenso es 243 personas, el 2,21%, y el total asciende a 10.736. Son 435 menos que a fecha de 1 de enero y 838 en relación a abril de 2016, cuando eran 11.574. El retroceso anual en la comarca es por tanto del 7,25% mientras que a nivel regional es del 8,49% y del 10,9% de media en España.

En Avilés el número de desempleados cayó en abril en 170 personas y se sitúa en 6.773. Son 319 menos que en enero y 585 en relación a abril de 2016, lo que significa un descenso anual del 7,95%, tres puntos por debajo de la media nacional. Hay más mujeres que hombres, 3.792 frente a 2.981, y casi la mitad, el 49,28%, tiene más de 45 años. En este terreno, en abril el paró descendió en veintidós personas entre los menores de 25 años, en 87 en el segmento de 25 a 45 y en 61 entre los mayores de dicha edad. Por sexos, 92 eran hombres y 78 mujeres.

En cuanto al nivel de estudios, el 14,88% se quedó en Primaria y el 17,5% en la segunda etapa de Secundaria, mientras que el porcentaje de desempleados con título universitario es del 8,21%, más elevado que el de graduados en Formación Profesional Superior, el 7,97%. Por sectores, el mayor porcentaje se concentra en servicios, el 67,28%, seguido de construcción, el 10,51%, el colectivo sin empleo anterior (10,44%), Industria (9,61%) y agricultura y pesca, el 2,16%.

En lo que a los datos de abril se refiere el mayor descenso se registró en servicios, 135 desempleados menos, seguido de industria con 32, construcción con diez y del colectivo sin empleo anterior, con cuatro. Por contra el paro subió en seis personas en agricultura y pesca.

En Castrillón abril dejó 33 empleados menos, un 2,10%, que sitúan el total en 1.536, veintitrés menos que a fecha de 1 de enero y 135 si la comparativa se realiza con abril de 2016. Porcentualmente el descenso es del 8,1%, igualmente por debajo de la media regional y más aún de la nacional.

Al igual que en Avilés y salvo excepciones que todos los municipios de Asturias y del resto del país hay más mujeres que hombres, 907 frente a 629, si bien el porcentaje de mayores de 45 años es ligeramente inferior, el 47,92%. Por sectores, casi tres de cada cuatro, el 73,31% pertenecen al de servicios, el 9,7% al de construcción, el 9,24% al de industria, el 6,45% al colectivo sin empleo anterior y el 1,3% a agricultura y pesca.

Sube en Corvera

Abril no fue un buen mes para el empleo en Corvera, once desempleados más que elevan el total a 1.454. El descenso con respecto a abril de 2016 es de cincuenta personas, por debajo de un 3,4%, y el porcentaje de desempleados que no ha pasado de la primera etapa de Secundaria es el mayor de la comarca, el 53,92%. Por sectores, el 69,67% pertenece a servicios, el 10% a construcción, el 9,83% a industria, el 8,87% al colectivo sin empleo anterior y el 1,58% a agricultura y pesca.

En Gozón el paro bajó en abril en 34 personas, un 5,19%, y el total se sitúa en 621, cuarenta menos que hace un año, el 6%. En Illas el paro ha subido en nueve personas en el último año, de 56 a 65 pese a que abril descendió en siete mientras que en Soto de Barco la bajada anual es de ocho, de 324 a 316, el 2,5%.

El mayor descenso anual se registrada en Pravia, integrada a efectos de los servicios públicos de empleo en la comarca de Occidente. El número de parados cae hasta 657 después de que en el mes pasado se recortase en veintiuno, un 3,1%. La diferencia con abril de 20l6 es de 74 personas, por lo que el descenso anual es del 10,1%, el más elevado de la comarca. Está 1,7 puntos porcentuales por encima de la media regional y ocho décimas por debajo de la nacional, el 10,9%.