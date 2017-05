Trayectorias impulsadas por la pasión

Los cerca de cuatrocientos escolares de la comarca de entre catorce y dieciséis años que se juntaron ayer en el Niemeyer disfrutaron de una inspiradora jornada centrada en ayudarles a aclarar dudas respecto a su futuro laboral. La sesión de orientación profesional Orienta-T, evento organizado por el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación y la Fundación Junior Achievement, les puso en contacto con las experiencias de diversos expertos que trabajan en algunas de las empresas multinacionales más punteras del mercado.

La inauguración, celebrada a primera hora de la mañana, contó con la participación de un nutrido grupo de autoridades tanto locales como regionales y académicas, entre las que se encontraba la alcaldesa Mariví Monteserín, Santiago García Granda, rector de la Universidad de Oviedo, y Vicente Domínguez, viceconsejero de Cultura y Deporte del Principado de Asturias. Pese a que la cita estaba especialmente enfocada a potenciar las posibilidades de las disciplinas STEM (Ciencias, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas), el viceconsejero, filósofo de formación, recordó a los alumnos la necesidad de «no perder nunca el lado humanístico».

Tras estos discursos iniciales, la actividad dejó paso al bloque más interesante de la jornada, el de las conferencias de los cinco profesionales que expusieron su experiencia y trayectoria profesional ante los jóvenes. De ellos, cuatro eran mujeres, aspecto deliberadamente buscado para hablar de la situación de las mismas en unos sectores que tradicionalmente han sido de hombres. «Un reclutador me llegó a advertir de que mi candidatura seguramente no prosperaría por ser mujer», confesó Pilar Eiroa, directora de seguridad de Dupont Asturias.

La profesional recordó esta anécdota para animar a los jóvenes a buscar el camino que les haga felices sin dejarse influir por los comentarios del entorno. «En muchas ocasiones el problema es que los que nos rodean e intentan aconsejarnos tienen una visión muy limitada de las profesiones», señalaba por su parte Isabel Pumares, responsable de Recursos Humanos del CERN, quien apuntó a otra de las claves que se repitió durante toda la jornada: la necesidad de aprender idiomas.

«En mi trabajo veo día tras día cómo currículums brillantes no se aceptan porque no dominan el inglés», lamentó. Una idea que después recalcó Miguel Ángel Fernández, director de operaciones de HP SCDS. «El entorno del mercado laboral ya no es 'mi ciudad' ni 'mi país', sino el mundo entero», aseguraba el trabajador de una de las empresas de TIC más importantes del mundo. De la misma forma, animó a todos los estudiantes a explorar las nuevas posibilidades que ofrece este mercado, marcado por la 'revolución industrial 4.0', como pueden ser las profesiones de community manager o incluso 'youtuber'.

En esta línea, Lucía García, responsable de Desarrollo de Operaciones de Toyota, comentó el gran salto que supuso en su formación el hecho de ir a estudiar a centros de otros países, gracias a lo que hoy está al frente de un grupo de veinte personas. Por ello, García no se olvidó de recordar la importancia del trabajo en equipo ni de reivindicar el papel de las mujeres en este sector. «Hombres y mujeres tienen que trabajar juntos porque solo así se consiguen los mejores resultados», apuntó. Cecilia Canela, responsable de proyectos de Ferrovial, compartió también su experiencia en el 'mundo de hombres' de las obras.

«Se calcula que en la construcción solo un 6% de los trabajadores son mujeres», denunció a la par que añadía que «es necesario revertir esa situación dotando de herramientas a las jóvenes». De forma general, previno a los presentes de que «en la vida, lamento comunicaros, que jamás se deja de estudiar, hay que estar en continua formación para mejorar en tu sector», observación que ejemplificó a la perfección el espíritu de toda la jornada.