Juan José Fernández, nuevo coordinador de IU en Avilés por una amplia mayoría

Juan José Fernández tomará el relevo de Ángel Guido como coordinador de Izquierda Unida en Avilés. La elección se realizó en las urnas, y ganó por mayoría amplia, 59 votos frente a los catorce que cosechó el otro candidato, Juan Vega. Votaron 77 afiliados, el 57% del censo, y el escrutinio se completó con cuatro votos en blanco.

El resultado no le cogió por sorpresa. «Confiábamos en una victoria amplia. Aquí nos conocemos todos, trabajamos codo con codo y se debate mucho, así que hay poco espacio para los secretos. Sabíamos que la dirección y el grupo municipal cuentan con el respaldo mayoritario de los afiliados y el resultado de estas elecciones lo ha confirmado», manifestó poco después de conocerlo. Su rival, Juan Vega, rehusó hacer declaraciones.

Exconcejal de Cultura en el mandato 2003-2007, con PSOE e IU en el gobierno local y el socialista Santiago Rodríguez Vega en la alcaldía, Fernández pertenece al sector más cercano al portavoz municipal, Alejandro Cueli, y al todavía coordinador, Ángel Guido, que no pudo optar a la reelección una vez agotados dos mandatos. Al margen de dos candidatos, ayer se enfrentaban dos conceptos contrapuestos, dos corrientes internas, la que apuesta por confluir con otras fuerzas situadas a la izquierda del PSOE y la que lo hace por mantener a IU como un partido completamente independiente, sin que ello sea obstáculo para alcanzar acuerdos puntuales con otros partidos.

Fernández representa a la primera. «Me presenté a las primarias con un mensaje continuista y dos objetivos fundamentales, fortalecer el proyecto político de IU en Avilés y trabajar en pos de una candidatura de confluencia entre la izquierda alternativa de Avilés capaz de ganar las próximas elecciones municipales», reiteró tras su victoria.

Próximas elecciones

Si había dudas, las despeja. «Confluencia unitaria, Somos, Ganemos y nosotros en una única lista para presentarnos ante el electorado como una verdadera alternativa de gobierno desde la izquierda. Ese es el objetivo, y mañana mismo voy a empezar a trabajar en busca de ese consenso», anunció. Fernández fue uno de los impulsores de confluir ya en las pasadas elecciones municipales con Ganemos y Podemos, propuesta que a la postre no fructificó. Será por tanto su segundo intento, con la diferencia de que ahora lo acometerá como coordinador de IU.

Las tres fuerzas referidas sumaron en las elecciones municipales de 2015 un total de 13.983 votos frente a los 10.901 del PSOE, que forma gobierno con ocho concejales, uno menos de los que suman Somos (5), Izquierda Unida (3) y Ganemos (1). En el caso de IU sumó 5.383 votos mientras que Somos se erigió como tercera fuerza política con 6.835, cinco puntos porcentuales menos de que los alcanzó el Partido Popular, 8.931, segundo con seis concejales. Ganemos, por su parte, totalizó 2.215

Jubilado de Hunosa, natural de Langreo y afincado en Avilés desde hace años, Juan Vega representaba la otra cara de la moneda. «Quiero preservar la identidad de IU, no quiero que nos absorban, si hay que hacer pactos será sobre un programa y al mismo nivel, no un cambio de cromos. Quiero recuperar la imagen de IU, que no quede a la sombra de ninguna otra organización», manifestó en su día a este periódico.

Activista en distintas plataformas, entre ellas la que defiende que la gestión del agua vuelva a manos municipales, el sector afín a Fernández le señala como el candidato promovido por el también exconcejal José Fernando Díaz Rañón, abiertamente crítico con el sector oficial, a la postre el ganador. Vega, por su parte, se declaraba «libre de mochilas».

Las de ayer fueron las primeras elecciones convocadas por IU para elegir a su coordinador local. El anunció se realizó en vísperas de la Semana Santa, a última hora de la tarde del miércoles 5 de abril. El plazo de presentación de candidaturas se abrió el viernes 7 y concluyó el martes 10. «Lo lógico sería que se hubiese anunciado con más antelación para que la militancia esté preparada», señaló entonces Rañón.

El relevo se consumará la próxima semana, cuando Juan José Fernández sea ratificado por la asamblea como nuevo coordinador de Izquierda Unida en Avilés.