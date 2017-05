Las comuniones mantienen el pulso

Han quedado atrás los tiempos en que todos los niños esperaban con ilusión una fecha importante marcada en el calendario de su infancia: el día en que celebraban su primera comunión. Hoy, los continuos cambios en la sociedad han provocado una disminución del número de pequeños que comulgan por primera vez, a lo que también ha contribuido la caída de la natalidad. Pese a todo, en Avilés mantiene y mejora las cifras del año pasado en un día muy especial para las familias, un día que los pequeños recordarán por siempre. Una ceremonia cristiana absolutamente enfocada a la infancia, que trasciende hacia un acto festivo, y conlleva una importante organización detrás. Cada familia puede planificar una a la medida de sus niños, pero también a la de sus bolsillos. La primavera es tiempo de comuniones.

En el Arciprestazgo de Avilés el número de comuniones previstas para estos meses de mayo y de junio se mantiene estable en 2017. Incluso con una tendencia al alza, según los datos registrados, con respecto al pasado año. Si en 2016 fueron 692, en las parroquias de Avilés y comarca, así como las de Castrillón, Gozón, Corvera y Carreño que integran el territorio arciprestal, para este se llega a 696, cuatro más. Algunas parroquias suben, otras bajan o se quedan sin ceremonias por falta de niños, como sucede con Nuestra Señora de las Mareas, y otras, las más numerosas, sobre todo el centro de la villa, confirman su fortaleza repitiendo cifras pasadas: 90 en Santo Tomás y 110 en San Nicolás de Bari, exactamente el mismo número precedente.

Desde el Arciprestazgo hacen un análisis global de las cifras. «Los datos confirman que la natalidad está bajando», lamenta Vicente Pañeda, arcipreste de Avilés. Un factor que explica la bajada en algunas parroquias. No obstante, otras logran contrarrestarlo. «No podemos obviar -reconoce-, que hay zonas en las que la bajada es llamativa. Debemos tener en cuenta que muchas parejas jóvenes han tenido que emigrar para buscar un futuro laboral estable, y eso también repercute».

Pese a los avatares, todos los padres que deciden que sus niños comulguen por primera vez, lo hacen pensando, en la medida de las posibilidades de cada uno, en convertir esta celebración en un momento único. Por eso, Pañeda manifiesta su convencimiento de que un día como este permanecerá para siempre en la memoria de los pequeños. «Les digo a los niños -revela- que tengan un diario, y anoten las fechas que son importantes, como el día de su nacimiento, cuando fueron bautizados y también su primera comunión. Después cuando crezcan pueden cambiar, y quizás harán una elección distinta con su vida, pero el día de su primera comunión no la olvidarán. Nosotros la preparamos para que sean los niños y las niñas quienes la vivan».

Para él, el procedimiento se cimenta en cuatro pautas muy concretas: «El agradecimiento a los y las catequistas; la acogida en las comunidades cristianas a sus familias; tener claro que la comunión no es un fin, sino un comienzo de su amistad con Jesús, y recordar que somos comunidades que acogen, de puertas abiertas».

Proceso con previsión

El día por fin ha llegado. En las diferentes iglesias de las parroquias -La Luz abrió ayer la temporada- los niños, que ya han cumplido los ocho o los nueve años, según les coincida con la llegada de la primavera, comulgarán por primera vez. Es el punto culminante de un proceso iniciado con los años de catequesis, y acelerado conforme se acercaba el día señalado, para tenerlo todo listo con la suficiente antelación. Puesto que la previsión se transforma en el elemento primordial, fundamental si los padres no quieren verse superados por los acontecimientos, si no quieren añadir a los niños más nervios a los propios de la ceremonia.

Los padres han de ponerse manos a la obra. Tener clara la fecha no es un detalle menor, puesto que uno de los requerimientos habituales, encontrar un lugar para realizar el convite posterior a la ceremonia religiosa, pende de ello. Y aquí, actuar con premura es una obligación.

¿Por qué? Las comuniones conforman un período clave para los restaurantes, y llegado el día, el sitio no solo escasea, sino que directamente puede llegar a volar. Los padres miran al bolsillo, comparan precios y se lanzan a reservar ¡a finales del año anterior! Un establecimiento céntrico en Avilés, como La Capilla del NH Palacio de Ferrera, tenía prácticamente todas sus reservas cerradas el pasado mes de diciembre. «Estos tres o cuatro fines de semana tenemos lleno total», desvela Sonia, del NH. Otro lugar habitual para estas ceremonias, La Pradera-Campanal, en Luanco, también completó con holgura el aforo del fin de semana escogido en la luanquina parroquia de Santa María, el 28 de mayo. «A principios de noviembre ya habíamos cubierto el 85 por ciento del aforo», explica José Luis, del restaurante del Colegio San Fernando. Los padres no se lo piensan, y no quieren quedarse sin sitio.

El número medio de invitados, en unas celebraciones en las que se suele preferir la intimidad de la familia más cercana, es de «entre 20 y 30», apunta Sergio, de La Pradera. La importancia que para sus cuentas tiene el período de comuniones se traduce en un preparación minuciosa. No solo menús 'exprofeso', sino con cuestiones que hoy son fundamentales: no pueden faltar las colchonetas hinchables, fuentes con chucherías, pinchadiscos (un punto, este que también disfrutan los adultos) y animadores.

El vestuario perfecto

Si hay un detalle que no pasará desapercibido, grabado en los recuerdos más vívidos, y se volverá a él cada vez que se repasen las fotografías, es el traje, el vestido que escojan los niños y las niñas, seguramente «el más guapo del mundo», el perfecto para ese día. Después de que echaran el cierre establecimientos clásicos de Avilés, como La Cigüeña, o mucho antes Astur, una de las tiendas señeras que ofertan la indumentaria propia para esta ceremonia, con predilección por lo artesanal, es Juvima, en Cabruñana.

«Nosotros llevamos 43 años. Desde entonces ha bajado mucho la natalidad, hay menos niños. Y si antes nuestras ventas eran locales, ha habido que reconvertirse, e Internet es un canal habitual», explica su propietaria, Bibiana Fernández, que desde la red de redes envía trajes de ceremonia a avilesinos de la diáspora. Ella conoce de primera mano la importancia de los meses de comuniones para la economía de la tienda, por eso miman los vestidos hasta el mínimo detalle, desde la confección y los arreglos al planchado, para que luzcan impolutos. Los padres comienzan a reservarlos a principios de enero. Después vendrán probaturas, cerca de la ceremonia, porque en estas edades, de enero a mayo pueden pegar un pequeño estirón.

En niños, lo habitual es el traje de marinero, o de almirante. En niñas, que en su mayoría van de largo, «al de toda la vida, el tradicional de lorzas, añaden ahora el romántico para escoger», indica Bibiana. Los precios parten desde los 150 euros en el caso de la indumentaria de los niños y de los 290 en el vestido de las niñas, en el que el precio puede llegar a superar los 600 euros, dependiendo de los tejidos y demás.

Antes de ser utilizados en la ceremonia en la iglesia, es habitual que los pequeños se los pongan una vez, siempre con el máximo cuidado. Lo harán para posar para las fotos de estudio, las que adornarán los recordatorios. Después deberán volver a la tienda antes de cumplir su cometido.

Y es que el de la fotografía es otro de los pilares del movimiento alrededor de las comuniones. Como en una boda, aunque a mucha menor escala, se trata de una elección fundamental, y en Avilés los profesionales están a la altura de lo requerido por los padres. Y los precios son para todos los bolsillos, partiendo de entre 40 y 60 euros.

Reportajes al aire libre

Últimamente, a las fotografías de estudio, previas a la celebración, se suman reportajes postreros, al aire libre, en playas, parques, pues ya no absolutamente necesario mantener el traje inmaculado. Después se debe elegir el tipo de álbum, tradicional, digital, los recordatorios... Todo acaba sumando en la factura.

Y si de comunión se trata, además del elemento espiritual, no deben quedar de lado otros algo más materiales que los niños recibirán con sumo gusto. Se trata de los regalos. Más allá de los cada vez más normales juguetes tecnológicos, en los últimos tiempos resurgen con fuerza los viajes. Las familias que pueden permitírselo, obsequian a los niños unos días en Eurodisney, en parques de atracciones españoles como Port Aventura. Las agencias de viajes ofertan diferentes posibilidades con esta finalidad.

Un compendio de factores que permiten diseñar un día inolvidable, una primera comunión a la medida de cada niño.