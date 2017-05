«La situación de la izquierda insumisa nunca ha sido tan esperanzadora»

Concejal durante trece años, cuatro como responsable de Cultura en un gobierno de coalición con el PSOE, Juan José Fernández ha sido elegido nuevo coordinador general de Izquierda Unida Avilés con un amplio apoyo de las bases, 59 votos frente a los catorce de la otra alternativa, Juan Vega. Se enfrentaban dos puntos de vista opuestos, el de la confluencia con otras fuerzas políticas y el de la autonomía. Ganó el primero.

¿Qué le ha llevado a regresar a la primera línea política?

Nunca la he abandonado, aunque desde posiciones más discretas. El motivo es la actual situación, un Gobierno central de derechas desacreditado por la corrupción y una realidad ilusionante, el resurgimiento de las fuerzas críticas e insumisas.

La corrupción no parece exclusiva de ningún partido.

No, sin ir más lejos en Avilés no está ligada a la derecha. La trama del agua está pendiente de despejar.

El Ayuntamiento no aparece en la causa judicial.

El hecho de que la privatización se apoyase con una oposición dopada pone el proceso en cuestión desde el punto de vista ético y moral.

¿Dopada?

Me refiero a los presidentes del PP y ASIA, Aréstegui y Villalba, dos partidos cuyo apoyo fue decisivo para la privatización. Se repartieron un millón de euros que puso sobre la mesa la adjudicataria, y eso sí sale en los autos judiciales. Es cierto que el Ayuntamiento no está judicialmente implicado, pero entendemos que las obras del agua que se hicieron en Avilés fue una de las fuentes con la que la trama consiguió dinero para comprar voluntades políticas y obtuvo ingresos extra para la empresa. Las facturas estaban infladas, pero como se niegan a dárnoslas no podemos demostrarlo.

¿Ve más casos de corrupción en Avilés?

Otro episodio lamentable es el desfalco que se produjo en el Niemeyer, un proyecto ilusionante que ha ido al traste porque los responsables políticos no vigilaron los desmanes cometidos por sus gestores, que no eran trigo limpio. Luego está la falsificación de facturas en Festejos.

¿Estaría dispuesto a que el cabeza de lista de la confluencia que promueve fuese de otro partido?

Por supuesto. La prioridad es pactar un programa y un proyecto de ciudad, no quien lo lidere. El candidato saldrá de unas primarias abiertas, no de un despacho.

¿Cuáles serían los pilares?

La regeneración democrática, la participación ciudadana y la remunicipalización de los servicios públicos, impedir que sigan siendo un negocio para empresas parasitarias. Nuestro proyecto es que Avilés se sume a los ayuntamientos del cambio y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

¿Está en contra de la empresa privada?

Ni mucho menos. De hecho trabajo en una. De lo que estoy en contra es de que los servicios públicos sean una fuente de negocio.

Negociar implica renunciar. ¿En qué estaría dispuesto a ceder IU?

La negociación aún no se ha iniciado y desconocemos los planteamientos de las otras fuerzas políticas susceptibles de confluir, así que todavía es pronto para hablar de eso.

Se refiere a Somos y a Ganemos.

Entre los tres sumamos nueve concejales, uno más que el PSOE, y si presentamos una candidatura común seremos alternativa de gobierno. En los dos años que llevamos de colaboración institucional hemos demostrado que somos capaces de entendernos. Las diferencias serían más de ámbito estatal, pero como incluso en este plano ya se han llegado a acuerdos considero que a nivel autonómico y local estamos moralmente obligados a conseguirlo.

Se cumple un año del nacimiento de Unidos Podemos. ¿Cree que ha sido positivo para su partido?

Lo fundamental para IU son las políticas y transformar la sociedad. No se trata de estar en la esquina de un tablero con un planteamientos justos y éticos, sino de llevarlos a la práctica, y la confluencia nos brindaría esa oportunidad que nunca hemos tenido. Es el momento de crear candidaturas mestizas con capacidad de gobierno. La socialdemocracia está en retroceso, las fuerzas rebeldes, del cambio e insumisas emergen y las mayorías sociales respaldan alternativas alejadas del neoliberalismo y de políticas económicas que no hacen más que aumentar las desigualdades y concentrar la riquezas en unas pocas manos.

Sin embargo, en las últimas elecciones generales Unidos Podemos perdió un millón de votos.

Se quedaron en la abstención. Somos la tercera fuerza política del país muy cerca de la segunda y gobernamos ayuntamientos muy importantes, la situación para la izquierda alternativa nunca ha sido tan esperanzadora.

Hay voces internas que sostienen que la confluencia acabará diluyendo a IU.

Eso es marketing, estrategias de oposición. No conozco a nadie que se plantee la disolución, solo candidaturas de unidad popular .

PSOE e IU han formado gobiernos en Avilés. ¿Quién ha cambiado?

Cuando un partido se perpetúa en el poder cae en políticas caciquiles y de ordeno y mando. Sucedió en Oviedo con el PP y sucede en Avilés con el PSOE. La razón de nuestro desencuentro es que dejamos de compartir un modelo de ciudad. El nuestro es el de Gijón, donde los servicios públicos están gestionados por empresas municipales, concepto que a nosotros nos parece ejemplar y emulable. En cambio, el PSOE de Avilés optó por seguir el modelo de Gabino de Lorenzo.

¿Qué más servicios tendrían que regresar a manos públicas?

El de la limpieza y en general todos, sin que signifique que no se puedan contratar algunos de forma puntual. Lo público es más barato y más honesto, la corrupción surge donde se marida con los intereses privados. La gente que piensa que lo que defendemos es utópico se equivoca, y ahí está Gijón. Allí el PSOE municipalizó todo los servicios y Foro no se atreve a tocarlo, pero en Avilés la vorágine privatizadora continúa.

Durante su etapa como concejal de Cultura la limpieza ya estaba privatizada.

Nos opusimos frontalmente y salió adelante con los votos del PSOE, al igual que sucedió con el servicio de recaudación de multas, que vuelven a sacar a concurso. Sin embargo el alcalde de Oviedo, que también es socialista, lo ha recuperado, y lo mismo en otras ciudades, como en Valladolid con el agua.

¿Qué otras prioridades tendría un hipotético gobierno de lo que denomina izquierda alternativa?

Las infraestructuras siguen pendientes, como la conexión del colector industrial, en este caso por la falta de entendimiento entre dos administraciones, algo que resulta enojoso, la barrera ferroviaria o los accesos al puerto. El próximo cierre de baterías no nos gusta, pero los 400.000 metros cuadrados de terrenos que liberará ofrece nuevas oportunidades que hay que aprovechar.

Castrillón, gobernado por IU, ha recurrido el acuerdo alcanzado con los accesos al puerto.

La única vía de desbloquee es sentarse en una mesa y no levantarse hasta encontrar un acuerdo. Esta carretera es muy importante para la comarca y todo lo que no sea construirla resulta perjudicial.

¿Quiénes van formar su equipo de confianza?

Somos continuistas. El núcleo seguirá, con Agustín Medina como secretario de organización, el número dos, los concejales del grupo municipal más alguna incorporación.

¿Cuándo comenzará a negociar con Somos y Ganemos?

Hay que esperar a que celebren sus asambleas.