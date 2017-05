Absueltos los acusados de contratar bajo engaño a tres anguleros de San Juan

Quedó claro que los denunciados habían ofrecido trabajo de angulero en la República Dominicana a tres conocidos de San Juan de la Arena, pero no se pudo demostrar que concurrieran las condiciones falsas o engañosas que exige el Código Penal para castigarlos, por lo que han sido absueltos de un presunto delito contra los trabajadores. Es el meollo de la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés, comunicada ayer a las partes, que deja libre de cargos al empresario de Soto del Barco y a su socio dominicano que captaron a cuatro de vecinos del primero para ir al país caribeño a pescar angula por 1.500 euros al mes más otros doscientos por cada kilo capturado.

La sentencia recuerda que los Juzgados de lo Social Nº 1 y 2 de Avilés se pronunciaron en 2015 a favor de los querellantes, a dos de los cuales se les reconoció una cantidad de 9.282,06 euros y a otro, 11.282,06, en concepto de salario. Cantidades que ya han sido abonadas por el empresario de La Arena.

El juez considera probado que en octubre de 2012, D. J. G. M. y L. A. G., defendidos por Graciela Lagunilla y Javier Széchényi, respectivamente, propusieron a varias personas viajar a la República Dominicana para pescar angula. A tal fin, se les convocó a una reunión en Gijón para explicarles las condiciones de trabajo. Estarían allí seis meses con el salario antes referido y con útiles de pesca, alojamiento y manutención incluida. Cada uno de los cuatro que viajaron (solo tres denunciaron al regreso) recibió quinientos euros de forma anticipada y ninguno suscribió ningún contrato de trabajo escrito ni fue dado de alta en la Seguridad Social.

Los quinientos euros se consideran un anticipo del salario, que se pagaría a mes vencido

El hecho de que el billete de ida y vuelta fuera abonado por los dos acusados y de que el de San Juan pagara el alquiler de un coche para ir hasta Madrid, junto con las declaraciones de los testigos, demuestra «que la implicación del acusado en el proyecto ofrecido a los querellantes fue plena y consciente, actuando junto a L. A. G. como el verdadero planificador y organizador del viaje». Asimismo, que el dominicano proporcionara las vacunas a los denunciantes, les contratara un seguro médico y pagara parte del viaje desmienten su afirmación de que accedió a financiarles el proyecto porque «le daban la tabarra».

Confirmado esto, para el juez las condiciones de trabajo no fueron falsas o engañosas por varios motivos como, por ejemplo, los quinientos euros entregados al principio a cada uno de ellos y que equivalieron a un «anticipo de la tercera parte del salario del mes», además el salario se quedó de pagar a mes vencido y esto no llegó a producirse porque los anguleros estuvieron veintiséis días. Sobre la supuesta falta de manutención cree que no hay pruebas suficientes no solo por las facturas presentadas por el acusado, sino porque la supuesta falta de comida es una percepción subjetiva.

Por último, le llama la atención lo pronto que tuvieron que pedir dinero a sus familiares en España teniendo en cuenta el bajo coste de la vida en República Dominicana y, sobre todo, dando por hecho que «si su jornada era tan larga, no dispondrían de mucho tiempo para el ocio».

Gracia Patricia Rodríguez, abogada de los anguleros, estudiará con sus clientes si presentar recurso.