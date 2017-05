Descubrir la realidad sanitaria de los refugiados

La dimensión más solidaria y comprometida de los profesionales sanitarios se evidenció ayer con el caso de la doctora Rocío Martínez Gutiérrez, cuya ponencia se escribió en primera persona para narrar la experiencia de trabajar en los campamentos de refugiados saharuis.

«Siempre me atrajo la cooperación y cuando tuve la oportunidad fui con Médicos del Mundo a los campamentos de refugiados saharauis en el Sahara. Es una experiencia más humana que profesional, aunque me sirvió para confirmar que me gustaba», asegura. Una vez culminada su residencia en Medicina Interna, el próximo sábado regresará a los campamentos y no descarta seguir en nuevos proyectos.

Sobre el terreno, su práctica sanitaria no tiene nada que ver con el día a día del San Agustín. «Se encuentran fatal de recursos. Dependen totalmente de la ayuda extranjera que las ong intentan coordinar. Existe mucho trabajo por hacer», comentó ayer en Avilés.

Las principales patologías que vio durante su estancia en los campamentos tuvo que ver con una población envejecida y con enfermedades crónicas.

Vida en el desierto

Las condiciones de vida del desierto también repercuten en la calidad de vida. El viento y el sol se traducen en un incremento de enfermedades oftalmológicas que, si hay suerte, terminan con operaciones en el extranjero ya que no existen esos recursos en los campamentos.

«En cierta manera, mucho del trabajo que hice en los campamentos de refugiados es actividad de Atención Primaria. Pero también hice mucho manejo de la hipertensión y de diabetes. Son dos patologías que he tratado con frecuencia durante mi formación en Medicina Interna».