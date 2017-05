La necesidad de incrementar el consejo antitabaco en las consultas de Primaria

Los doctores Eloy González, Adrián Estrada, Iris García y Sara Sánchez lograron el primer premio al Mejor trabajo de investigación de Medicina Familiar y Comunitaria elaborado por residentes de último año y que concede la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria por su análisis del consejo antitabaco en las consultas de Atención Primaria.

«Todos conocemos los daños que el tabaco genera a la salud. Y el consejo antitabaco es la primera herramienta que tenemos los médicos de Primaria. También la más sencilla de dar. Por eso queríamos saber su realidad en las consultas», comentaron.

La investigación se centró en los centros de salud de Las Vegas, La Carriona y La Magdalena. Se basaron en el estudio de historiales médicos además de una encuesta, sobre la que hicieron una prueba piloto en el Centro de Salud de Sabugo. Esta fase fue de gran importancia pues les obligó a incrementar la muestra al detectar posibles errores en el sistema de trabajo y evitarlos. «Contamos con una gran ayuda metodológica de nuestro tutor, Patricio Suárez Gil, estadístico del Área Sanitaria de Gijón. Sin él no lo hubiéramos logrado», aseguraron ayer.

El campo de investigación se fijó en 2.000 pacientes entre los 18 y los 75 años. Respondieron un 66,3%. El 28% del grupo era fumador. Entre las conclusiones vieron que el 55% no recibía ningún tipo de recomendación. «Es una tasa bajísima», aseguraron. Más aún cuando confirmaron que el 44,6% de los fumadores no reciben consejo contra el tabaco en su consulta.

Información para todos

En su reflexión, profundizaron en las causas tanto para dar un consejo antitabaco como para no darlo. Confirmaron que si la persona era fumadora, se daba la recomendación, pero no en el caso contrario. «Se debe dar a todo el mundo, hay que mejorar la prevención primaria, antes de que la persona comience a fumar. No hay que esperar a que la persona presente una patología relacionada con el tabaco», aseguraron.

También detectaron que si el médico es fumador es más reacio a aconsejar. Otro dato era la variable de edad, ya que con los pacientes de más edad disminuía el número de recomendaciones. «No sabemos las motivaciones, pero es algo interesante para estudiar en el futuro», apuntaron.

El estudio también detectó que en un 30% de las historias clínicas no se había registrado que el paciente era fumador o lo había sido en el último año. Un dato que sirvió para alertar sobre la necesidad de mantener actualizados los registros sobre los pacientes.

Su conclusión es que «los médicos de familia estamos llegando tarde al consejo antitabaco, debemos reforzar las labores de prevención».