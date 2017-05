«Muchos músicos son críticos con la política actual, pero no se posicionan»

Nacho Vegas (Gijón, 1974) nunca ha perdido su esencia asturiana pese al éxito cosechado en toda España y por ello pisa territorio astur cada vez que tiene la oportunidad. En pleno comienzo de gira llega el sábado a las 20 horas al Valey de Piedras Blancas, donde además de su nueva música presentará los poemas recogidos en su último libro 'Reanudación de las hostilidades'.

Nueva gira y nuevo libro. ¿Hay Nacho Vegas para rato?

Sí, ahora tengo varias cosas entre manos. Siempre hay temporadas en las que tienes el pánico del 'papel en blanco' y piensas que ya no vas a escribir o componer nunca más, pero al final acaba saliendo.

Es uno de los artistas asturianos más reconocidos en el panorama nacional. ¿Se considera una persona de raíces?

Siempre he pensado que es muy importante saber de dónde vienes para intentar llegar lo más lejos posible. Para mí Asturias es un lugar importantísimo porque además es lo que me rodea ya que sigo viviendo en 'Xixón'. Es una realidad muy particular marcada por la emigración de jóvenes que conozco de primera mano y que se cuela recurrentemente en mis canciones de manera más o menos explícita.

En los últimos años se ha politizado bastante e incluso se presentó a la lista anticapitalista de Podemos. ¿Qué espera el Nacho Vegas músico del Nacho Vegas político?

Si hablamos de la política entendida simplemente como lo que ocurre en las instituciones públicas, sí que creo que estos organismos deben jugar un papel pasivo, de dejar hacer y a la vez garantizar el acceso a la cultura, ya que es un bien común que tenemos que cuidar entre todos. Esto sería como escenario ideal, pero es muy complicado de alcanzar por los intereses de las partes implicadas y por la voluntad del que esté en el poder.

¿Y viceversa? ¿Qué cree que debería ser la música, una herramienta de lucha y cambio social quizás?

Sí, totalmente. De hecho, una democracia 'sana' debería apoyarse sobre la democracia representativa, que hoy en día se ha convertido en unos 'chiringuitos' como instituciones al servicio de una élite, y sobre el poder popular, la parte que personalmente más me apela a mí. En este marco de 'populismo', palabra adecuada pero que está ya muy contaminada, es donde la música tiene cabida y, sobre todo, donde puede ser útil. Además, ahora la población, especialmente a raíz del 15-M, está mucho más politizada y estos temas están mucho más presentes en las canciones, aunque es cierto que aún muchos artistas, pese a ser críticos con la situación, tienen mucho 'pudor' a la hora de posicionarse abiertamente. No es mi caso (risas).

Hace unos meses le 'pillaron' en un concierto con la política popular Andrea Levy y las redes ardieron valorando una posible amistad entre ustedes. Siempre se ha hablado del clasismo de la derecha pero, ¿se ha vuelto así también la izquierda?

Es que antes las conversaciones y debates sobre política estaban muy aisladas y se daban solo en ciertos círculos de militancia. A aquí se remonta esa costumbre de hablar solamente con personas de ideas afines a las nuestras y es verdad que en este sentido la izquierda demostró una cierta miopía muy preocupante a la hora de diagnosticar los problemas que estaba sufriendo la sociedad por culpa del neoliberalismo. No me atrevería a llamarlo clasismo, pero sí elitismo. La lucha de clases, con esta moderna configuración que ha adquirido dejando atrás viejos modelos, es necesaria. Por eso pienso que es muy saludable hablar con gente que piensa distinto a ti, la verdadera democracia se basa en este diálogo y acercamiento de posturas, porque nunca nos vamos a encontrar en un escenario homogéneo.

Sus letras siempre se han caracterizado por ser muy críticas con su generación, pero no tanto con la de los jóvenes.

Fui crítico porque era lo que tocaba, pero ahora a los jóvenes les miro con mucha ilusión. Es gente que no veo con esta 'mochila' de prejuicios e incluso distanciamiento cínico que sí percibo en algunos adultos.

En una entrevista comentaba que hace años muchos artistas no se atrevían a componer en castellano y por eso optaban por el inglés. ¿Cree que algún día se podrá hablar de un amplio mercado de música en asturiano?

Me encantaría, aunque está complicado viendo la poca voluntad por parte del gobierno del Principado. La normalización pasa por la oficialidad y a pesar de que se perdió la oportunidad perfecta de lograrla en los ochenta, sigo creyendo que algún día llegará.