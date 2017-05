Somos llevará al próximo Pleno el «mal estado» del complejo de El Quirinal

El grupo municipal de Somos Avilés se ha hecho eco del mal estado de las pistas de atletismo del Quirinal, denunciado por los usuarios, y de forma concreta por el propio presidente de la Federación Asturiana de Atletismo, Adelino Hidalgo. Su concejal, Xune Elipe, se suma a la denuncia sobre el deterioro del material deportivo del recinto, y lo hace extensivo a otras instalaciones del concejo. «Vamos a incluirlo en el Pleno de la semana que viene», revela. Una sesión que tendrá lugar el próximo jueves, día 18.

«En el Pleno anterior ya teníamos previsto hacer preguntas sobre esta cuestión», indica Elipe, alrededor de un tema que ha motivado cuestiones de su grupo en plenos de esta misma legislatura «sobre la situación deficitaria, el mal estado en que se encuentran las instalaciones deportivas». «La primera visita que hicimos a unas -recuerda-, cuando entramos en la Corporación, fue precisamente a las del Quirinal, y también a las de La Luz y La Magdalena. Y ya entonces pudimos ver los desperfectos, la falta de mantenimiento, e incluso de limpieza en algunas partes del estadio».

El pasado mes de abril, volvieron a acercarse hacia el complejo deportivo de El Quirinal. Y en su recorrido por el interior de las instalaciones tomaron algunas fotografías que evidenciaban el mal estado de zonas de uso intensivo como los vestuarios, con enchufes saltados, techos con evidencias de goteras o moho junto a desagües. «Preguntaremos en el Pleno si esos desperfectos fueron solucionados cuando se cerraron las instalaciones durante tres días para realizar tareas de mantenimiento, pero nos parece vergonzoso, y hasta peligroso, la situación que nos encontramos», aduce Elipe, que destaca que el propio presidente de la Federación de atletismo, el avilesino Adelino Hidalgo, sea quien «haya sacado los colores» al Gobierno municipal con sus recientes declaraciones.

Elipe: «La situación deja en muy mal lugar a la responsable del área, Ana Hevia»

Algunas de los ruegos y preguntas que Somos ha incluido en diferentes ocasiones en la sesión plenaria avilesina han sido relativas al polideportivo de La Magdalena, «a la mejora de la sala de yoga y a las piscinas». «Y la respuesta de la alcaldesa -resume Elipe-, fue que lo nuestro con las piscinas es una obsesión. Otra vez nos echó en cara que no íbamos a las competiciones deportivas que se realizaban por la ciudad, pero nosotros no la vemos a ella dando una vuelta por los equipamientos deportivos para comprobar in situ lo que los trabajadores y usuarios vienen denunciando de manera regular».

Turismo deportivo

Uno de los objetivos marcados desde el Ayuntamiento es convertir a Avilés en un referente para el turismo deportivo, a través de eventos como el Mundial de Duatlón del pasado año, o el Nacional de atletismo del 2010. Una meta que Somos no rechaza, «nos parece bien», admite Xune, que recuerda que con este plan «no se debe desdejar el deporte base, y esto incluye el día a día, como el mantenimiento adecuado de las instalaciones para que pueda desarrollarse con normalidad».

Desde Somos consideran que esta situación que ha salido a la luz «una vez más deja en muy mal lugar a la

responsable del área, Ana Hevia, que por un lado quiere convertir la ciudad en un referente deportivo, y por el otro el presidente de la Federación dice que las pistas están en muy mal estado». Una referencia que no llegaría a alcanzarse si equipamientos «como la pista, llegasen a perder su homologación por culpa de su deterioro».