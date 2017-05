La ONCE difunde su trabajo con varios actos

La ONCE preparó ayer una jornada especial en diferentes espacios de Avilés para conmemorar la Semana de la ONCE con la que pretenden dar difusión y sensibilizar sobre el trabajo que realiza la entidad en Asturias. Los alumnos del IES Nº5 pudieron conocer el 'goalball', un deporte para personas ciegas, la Casa de la Cultura acogió un concierto del Taller de Coro de la ONCE y el monólogo de Gloria Pasarón, del Grupo Esfera.