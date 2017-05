«Queremos construir, pero no nos financian», dice el dueño del solar de la plaza de España

«Somos los primeros interesados en construir, todo esto no nos beneficia en nada», aseguraba ayer Arturo Solís, propietario junto con su esposa del solar número diez de la plaza de España, uno de los que aparece en el listado del programa de edificación forzosa.

Su céntrica ubicación y las obras anunciadas desde hace años pero que no terminan de comenzar les han convertido en objeto de numerosas críticas que le duelen, según confiesa Solís. «Nosotros hemos hecho todo lo posible para construir, pero el problema es que no encontramos financiación en los bancos. Por mucho que diga Mariano Rajoy que la crisis económica está superada, los bancos no conceden crédito ni a los promotores ni a los compradores, así que no podemos empezar la obra», asegura.

Solís recordó que los carteles informan de la comercialización de los pisos «así que si alguien quiere ayudar, que compre. De momento no tenemos capacidad para construir. Si el gobierno quiere expropiar, nos expropiará, pero reclamaremos un precio justo por el solar».