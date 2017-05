«La sociedad se asusta ante una mujer con autoestima y sin pelos en la lengua»

La trayectoria de la actriz onubense Pilar Gómez está marcada por los monólogos. Ahora afronta un nuevo reto en la obra 'Emilia', una producción de Teatro del Barrio que acerca al gran público a la historia de la escritora Emilia Pardo Bazán, una mujer adelantada a su tiempo que luchó por el reconocimiento en un mundo de hombres. La función será mañana sábado a las 20.30 horas en el Niemeyer.

Ya tiene una amplia trayectoria sobre los escenarios, pero, ¿no es difícil enfrentarse a un texto individual, sin más apoyos que usted?

Siempre tienes la 'cosa' de la soledad en el escenario, pero detrás de un monólogo hay mucha gente trabajando, en este caso las cuatro o cinco personas que componen este modesto equipo. Además, una parte muy importante de mi trayectoria la hice con un monólogo, por lo que ya estoy curtida. Al principio tenía pánico de quedarme en blanco y ahora sigo sintiendo un poco esa vulnerabilidad antes de la función.

Interpreta a una mujer muy fuerte y con una gran historia detrás. ¿Cómo preparó el personaje?

Sí, Emilia me ha transmitido mucha fuerza. Para construir esta versión éramos un grupo de tres, yo incluida. Ana Rodríguez Costa, la directora, y Noelia Adánez, una historiadora feminista especializada en el siglo XIX, me ayudaron muchísimo. El proceso fue muy enriquecedor y nada farragoso, porque fue a través de conversaciones delante de un café. La verdad es que el de Emilia Pardo Bazán ha sido un descubrimiento, o un redescubrimiento mejor dicho, muy grato.

Ella ya encontró muchos obstáculos en su época por parte de sus colegas hombres y dedicó buena parte de su trayectoria a denunciar este sexismo. ¿Cree que hoy en día sigue sucediendo?

Es evidente, no es una creencia basada en la fe (risas). La brecha salarial, por ejemplo, es una de las expresiones más sangrantes, pero también hay muchas otras cosas que pasan desapercibidas y que son igual de vergonzosas. A mí más de una vez un productor me ha dicho que no había contado conmigo porque suponía que querría cuidar de mi hija pequeña. ¿Perdona? En efecto, seguramente no podré participar, pero déjame decidirlo a mí. Este es un clásico. No voy a decir que la situación actual sea igual que la que tenía Emilia en su época, pero es innegable que gracias a la capacidad y la valentía de mujeres como ella hemos podido avanzar algo. Además, marcó un precedente con su necesidad de reivindicarse a sí misma, sabía que era buena en lo que hacía y creo que hoy las mujeres tenemos que aprender mucho de esto.

En la última gala de los Goya numerosas actrices denunciaron la poca variedad de papeles disponibles para las mujeres.

Es que, por lo general, las cosas no nos pasan a nosotras, somos un sujeto pasivo respecto a los hombres. Esta tónica general es lógica, porque la mayoría de proyectos están escritos y dirigidos por hombres, que escriben desde su perspectiva vital. Por eso esta necesidad de empoderarse y empezar a conseguir sacar nuestras historias adelante.

Precisamente lo que hizo Emilia.

Sí. Ella pedía lo que se merecía por méritos, lo que no le libró ni mucho menos de las críticas. Incluso hoy en día la sociedad la consideraría una estirada y prepotente, porque se asusta y rechaza automáticamente a todas las mujeres con autoestima y sin pelos en la lengua. Emilia consiguió pasar a la historia por este 'exceso'. ¿Que fue por un exceso de ego o vanidad? Me da igual, no nos paramos a cuestionar cuántos hombres han triunfado precisamente gracias a esto.

Su pasión por el teatro comenzó en el colegio. ¿Cree que debería haber otro modelo de enseñanza más inclusivo?

Sí, respecto a todas las artes. Pero no por capricho personal, sino porque realmente repercutiría en los estudiantes de forma positiva a muchos niveles humanos.